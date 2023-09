Polska Grupa Energetyczna (PGE) popiera wydzielenie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) i liczy, że proces dojdzie do skutku, poinformował wiceprezes zarządu ds. finansowych Lechosław Rojewski. Do tego czasu PGE czuje się przygotowana na funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej w strukturach Grupy.

„Cały czas jesteśmy konsekwentnie za wydzieleniem tych aktywów, cały czas jesteśmy na to przygotowani” – powiedział Rojewski podczas konferencji prasowej.

„Cały czas liczymy, że proces NABE dojdzie do skutku, niezależnie, czy to będzie ta kadencja, czy następna. Na dziś nie ma innej alternatywy, by zabezpieczyć trwałość dostaw energii. […] My jesteśmy przygotowani do działania w zmienionym modelu biznesowym, jak i jesteśmy przygotowani, że tego procesu nie będzie” – dodał.

Później wyjaśnił, że chodzi o czas do finalizacji tego procesu.

„Musimy dziś założyć, że […] proces się przeciągnie i w związku z tym musimy zakładać wariantowość: do kiedy nie będzie wydzielenia, to GiEK funkcjonuje w ramach PGE i w związku z tym planujemy jego funkcjonowanie do czasu, gdy nie będzie wydzielenia. Podkreślam, że my nie widzimy możliwości, żeby NABE nie powstało” – zaznaczył Rojewski.

Podkreślił, że plan wydzielenia aktywów węglowych do NABE jest „bardzo realny”, a inne modele, obejmujące wydzielenie spółek dystrybucyjnych – nie.

Na początku września Senat odrzucił ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania NABE, który zakładała, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych Agencji.

Do NABE mają zostać wydzielone z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. NABE ma działać w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews