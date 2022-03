Polska Grupa Energetyczna (PGE) ogłosiła przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci radiowej LTE pracujących w paśmie 450 MHz przeznaczonym dla sektora energetycznego, podała spółka. Sieć ma zostać wykonana do stycznia 2025 r., a gwarancja i utrzymanie sieci będą świadczone przez wykonawcę do sierpnia 2033 r.

„Ogłaszany dzisiaj przetarg na komponenty sieci radiowej RAN to już drugie postępowanie zakupowe realizowane w ramach prac nad budową sieci łączności LTE450. Konsekwentnie realizujemy projekt, którego harmonogram prac przewiduje uruchomienie podstawowych usług łączności w sieci LTE450 do 2025 roku. Do budowy nowoczesnych rozwiązań energetycznych, niezbędnych dla realizacji założeń strategii Grupy PGE, potrzebna jest bezpieczna i niezawodna szerokopasmowa łączność bezprzewodowa, dlatego Program LTE jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych Grupy PGE na najbliższe lata” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

W projekcie budowy sieci łączności LTE450 do tej pory przeprowadzono dwie edycje pilotaży, opracowano model biznesowo-techniczny oraz złożono wniosek inwestycyjny i uzyskano niezbędne zgody korporacyjne na wdrożenie produkcyjne. Równocześnie PGE prowadzi konsultacje rynkowe zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, w wyniku których planowane jest przeprowadzenie w 2022 roku kolejnych przetargów na elementy sieci LTE450, m.in. w zakresie systemów podtrzymania zasilania dla stacji bazowych LTE, urządzeń teletransmisyjnych, czy pozyskania infrastruktury uzupełniającej siatkę obiektów własnych PGE, podkreślono.

Plan działania w Programie LTE450 zakłada wdrożenie i uruchomienie do 2025 roku podstawowych usług łączności w sieci LTE450 oraz dalszą rozbudowę zasięgu, a także rozwój nowych usług przeznaczonych dla energetyki. Zakres wdrożenia przewiduje również realizację prac poza Grupą PGE, w szczególności dla innych podmiotów z sektora energetyki, wynika z materiału.

Zamówienie obejmuje dostarczenie i wdrożenie stacji bazowych LTE450 w środowisku testowym oraz produkcyjnym w lokalizacjach położonych na obszarze działalności PGE Dystrybucja, a także świadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania. Zadanie określone w zamówieniu ma być wykonane do stycznia 2025 roku, a gwarancja i utrzymanie wdrożonych środowisk mają być świadczone przez wykonawcę do sierpnia 2033 roku, zgodnie z obecnym terminem obowiązywania rezerwacji częstotliwości 450 MHz, zaznaczyła spółka.

Przetarg na budowę sieci RAN prowadzi spółka PGE Systemy, a zamawiającym jest PGE Dystrybucja.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews