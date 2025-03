Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje ogłosić strategię w okolicach maja-czerwca br., zapowiedział zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Paweł Dzierżanowski.

„My w przeciwieństwie do pozostałych grup jeszcze strategii nie nie nie ogłosiliśmy, planujemy ogłoszenie gdzieś w okolicach maja-czerwca” – powiedział Dzierżanowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Wskazał, że strategia będzie się koncentrować na inwestycjach związanych z bezpieczeństwem energetycznym – na mocach gazowych oraz na rozwoju morskich farm wiatrowych i magazynów energii.

„Zaczynając od mocy gazowych, które mają stabilizować system krajowy system elektroenergetyczny – w zeszłym roku uruchomiliśmy elektrownię gazową w CCGT w Dolnej Odrze. W tej chwili jesteśmy w trakcie budowy elektrowni gazowej również CCGT o mocy 880 MW w Rybniku. Planowane oddanie jest na przyszły rok” – wskazał dyrektor.

„Certyfikowaliśmy do rynku mocy na rok 2030, a być może jeżeli odbędzie się aukcja dogrywkowa – 2029 około cztery projekty łącznej mocy około 2,5 GW. Więc to są kolejne [moce], szukamy nowych lokalizacji, planujemy rozwój szczególnie tych mocy tak zwanych OCGT, czyli mocy szczytowych, które będą działać w systemie największego zapotrzebowania na energię w systemie – dodał.

Jeśli chodzi o rozwój morskiej energetyki wiatrowej, przypomniał, że w styczniu wspólnicy spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 (Baltica 2) podjęli uchwałę w sprawie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (ang. final investment decision, FID) rozpoczynającej fazę budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 o planowanej mocy maksymalnej 1 498 MW. Pierwsza energia w projekcie wygenerowana zostanie w I półroczu 2027 r., a oddanie do użytkowania całego projektu planowane jest na I półrocze 2027 r.

„Łączny capex tego projektu to 30 mld zł, więc to jest to jest to jest największy projekt w historii w ogóle grupy kapitałowej PGE” – podkreślił Dzierżanowski.

„Planujemy uczestnictwo w najbliższej aukcji w tym roku, w 2025, co najmniej jednym projektem. Rozpoczęliśmy realizację kolejnych, łącznie mamy portfolio około 6,5 GW projektów morskich farm wiatrowych, więc to jest taki też koło zamachowe, drugie koło zamachowe rozwoju grupy” – dodał dyrektor.

W fotowoltaice Grupa PGE ma obecnie ok. dwieście kilkadziesiąt MW wybudowanych mocy, drugie tyle – w budowie i zakłada dojście do 1000 MW w perspektywie 2030 r.

„Jeśli chodzi o farmy lądowe, to czekamy na zmiany ustawy odległościowej. Wtedy będziemy mogli ruszyć z nowymi inwestycjami. Dzisiaj bazujemy na naszym portfelu, który wynosi ponad 800 MW w lądowych farmach wiatrowych” – powiedział też Dzierżanowski.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews