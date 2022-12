Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 100 MW w gminie Grębów k. Tarnobrzega, podała spółka. W 2024 r. PV Jeziórko osiągnie docelową moc 153 MW.

„Realizując tę inwestycję PGE będzie korzystało z najnowocześniejszych paneli o wysokiej produktywności. W 2023 roku z instalacji o mocy 100 MW produkowana będzie energia elektryczna odpowiadająca zapotrzebowaniu blisko 50 tysięcy gospodarstw domowych. W 2024 roku PV Jeziórko osiągnie docelową moc 153 MW. Do 2030 roku PGE planuje wybudować 3 GW nowych mocy z instalacji fotowoltaicznych” – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Budowa farmy PV Jeziórko jest częścią programu inwestycyjnego Grupy PGE dotyczącego energetyki słonecznej.

„Panele zamontowane na farmie PV Jeziórko będą bifacjalne. Oznacza to, że mogą one absorbować światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite – docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent. Według wstępnych szacunków, będzie się ona kształtować w instalacji o mocy 100 MW na poziomie ok. 107 tys. MWh rocznie” – dodał prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews