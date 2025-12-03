PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oficjalnie rozpoczęła I etap budowy nowego źródła ciepła w krakowskiej elektrociepłowni. Termin oddania instalacji do eksploatacji to 2028 r., podało PGE. Wykonawcą jest konsorcjum Unibep i SBB Energy, a wartość inwestycji wynosi ok. 1 mld zł.

„Budowa nowego gazowego źródła ciepła w Krakowie stanowi istotny krok w transformacji Grupy PGE w kierunku nowoczesnych systemów ciepłowniczych. To inwestycja, która przybliża nas także do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest całkowite odejście od wytwarzania ciepła z węgla we wszystkich naszych elektrociepłowniach do końca 2030 roku, w tym także tutaj, w Krakowie” – powiedział prezes PGE Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.

„Pierwszy etap budowy nowej EC Kraków zostanie zrealizowany przez konsorcjum polskich firm: Unibep SA i SBB Energy SA. Zaangażowanie krajowych przedsiębiorstw w tak istotny projekt to dowód, że transformacja energetyczna w Grupie PGE idzie w parze z rozwojem polskiej gospodarki. Cały program inwestycyjny krakowskiej elektrociepłowni, przewidziany do końca 2034 roku, ma wartość ponad 2,7 mld zł. Jestem przekonany, że większość tej kwoty zasili krajowy rynek i wesprze rodzime przedsiębiorstwa” – dodał Marzec.

Nowe kogeneracyjne źródło ciepła w Krakowie w I etapie będzie składało się z 10 silników gazowych podzielonych na dwa zespoły, każdy o mocy elektrycznej 49,8 MWe i cieplnej około 50 MWt, co pozwoli na jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła w sposób bardziej efektywny, przypomniano.

„Już za pięć lat mieszkańcy Krakowa będą korzystać z ciepła wytwarzanego całkowicie bez użycia węgla, ale już za trzy lata, dzięki realizacji pierwszego etapu budowy nowoczesnego źródła ciepła w krakowskiej elektrociepłowni, zużycie węgla spadnie o ponad 200 tysięcy ton rocznie. Inwestycja ta o wartości blisko 1 mld zł znacząco wzmocni system ciepłowniczy Krakowa i stanie się symbolem innowacyjności oraz odpowiedzialności za przyszłość. W jej ramach powstaną dwa układy silników gazowych, o łącznej mocy około 100 MWe i 100 MWt. Dzięki niej poprawimy efektywność wytwarzania energii i przyczynimy się do dalszej poprawy jakości powietrza” – wskazał prezes PGE EC Grzegorz Krystek.

Kolejne etapy inwestycyjne w krakowskiej elektrociepłowni sprawią, że do końca 2030 roku ciepło dostarczane mieszkańcom będzie produkowane bez użycia węgla. Następnie, do roku 2034, zakład osiągnie pełną transformację – wytwarzając zarówno ciepło, jak i energię elektryczną w nowoczesnych urządzeniach wytwórczych o łącznej mocy cieplnej około 950-1150 MWt i elektrycznej 150 MWe. Wielkość mocy cieplnej dopasowana będzie do potrzeb cieplnych mieszkańców Krakowa i rozwijającego się rynku ciepła. Dzięki nowym instalacjom w 2035 roku emisje dwutlenku węgla w EC Kraków zostaną obniżone o ponad 60% względem roku 2025, przypomniano także.

Obecnie PGE Energia Ciepła w Krakowie wytwarza 70% ciepła sieciowego, które zasila ponad 10 tysięcy budynków i obiektów w Krakowie, Skawinie oraz Zielonkach, w tym około 300 tysięcy mieszkań.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews