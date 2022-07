Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że wyniki I półrocza będą pod wpływem wojny na Ukrainie, ale konflikt nie odbije się na wykonaniu planu inwestycyjnego Grupy w zakresie rzeczowym, poinformował ISBnews prezes Wojciech Dąbrowski.

„Wojna na Ukrainie na pewno wpłynie na wyniki spółki w I półroczu 2022, ponieważ wzrosły ceny surowców kopalnych np. węgla i CO2 o 100 proc. a ceny prądu nie tak bardzo. Oznacza to pogorszenie wyniku produkcji, ponieważ surowiec i CO2 stanowi ok. 80% kosztów wytworzenia prądu” – powiedział Dąbrowski w rozmowie z ISBnews.

Prezes nie widzi natomiast zagrożenia realizacji strategii zakładającej 75 mld zł inwestycji w nowe źródła energii. Po panice na rynku – tuż po wybuchu wojny – sytuacja się stabilizuje, ocenił.

„Ceny miedzi spadły w ostatnim kwartale o 30%, stal także tanieje, łańcuchy dostaw zostały zastąpione innymi, a do tego stabilizuje się sytuacja globalna oraz kurs złotego. Nie widzimy więc dziś zagrożenia dla realizacji naszych inwestycji w zakresie rzeczowym” – podkreślił Dąbrowski.

W październiku 2020 r. PGE przyjęła strategię na lata 2021-2030 wraz z perspektywą do 2050 r, zakładającą osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. oraz nakłady inwestycyjne w źródła nisko- i zeroemisyjne na poziomie 75 mld zł w latach 2021-2030. Oczekiwana wartość EBITDA ma wzrosnąć z ponad 5 mld w roku 2025 do ponad 6 mld w roku 2030.

Dziś PGE poinformowało o nabyciu kolejnych trzech farm wiatrowych, co zwiększa moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej Grupy do 772 MW. Zakup przez PGE farm wiatrowych Radzyń, Ścieki i Jóźwin to kolejny krok ku transformacji energetycznej zapisanej w strategii PGE. Zakłada ona, że Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r., a do końca obecnej dekady będzie mieć 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews