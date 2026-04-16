Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się wzrostu nakładów inwestycyjnych w tym roku na poziomie kilkudziesięciu procent rok do roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Przemysław Jastrzębski. Największy przyrost inwestycji spodziewany jest w segmentach OZE i dystrybucja.

„Wzrost capeksu [w 2026 roku] przyspieszy i wyniesie kilkadziesiąt procent. Największego przyrostu spodziewamy się w OZE, bo offshore będzie się dalej rozpędzał capeksowo. Duży wzrost nastąpi także w dystrybucji i energetyce kolejowej; nakłady w obszarze dystrybucji powinny przekroczyć 5 mld zł” – powiedział Jastrzębski podczas konferencji prasowej.

W 2025 roku capex Grupy PGE wyniósł 11,54 mld zł i był o 12% wyższy niż rok wcześniej (10,35 mld zł).

„W projekcie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 w II kwartale rozpocznie się instalacja fundamentów w formie monopali z portu na Bornholmie, natomiast instalacja samych turbin planowana jest w 2027 roku z nowego terminalu w Gdańsku. Nie widzimy zagrożeń opóźnień tego projektu, na tę chwilę nic na to nie wskazuje” – dodał wiceprezes.

Zapewnił również, że spółka jest „dobrej myśli” jeśli chodzi o projekt Baltica 3.

„Baltica 3 pozostaje w procesie rekonfiguracji i optymalizacji. Liczymy na to, że do końca roku ten projekt 'odżyje’ i coś pozytywnego się w nim wydarzy” – wskazał Jastrzębski.

Spółka zakłada, że w 2026 r. capex wzrośnie we wszystkich segmentach biznesowych poza energetyką węglową.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 61,43 mld zł przychodów w 2025 r.

Źródło: ISBnews