PGE Energia Odnawialna – spółka z Grupy PGE – zawarła umowę z konsorcjum dwóch polskich firm: SPEC BAU Polska oraz El Professional na realizację bateryjnego Magazynu Energii Gryfino o mocy do 400 MW i minimalnej pojemności 800 MWh, podała PGE. Wartość umowy wyniosła ponad 1,14 mld zł brutto. Uruchomienie magazynu planowane jest na koniec 2028 roku.

„Wchodzimy w kolejny etap rozwoju bateryjnego magazynowania energii w Grupie PGE. Magazyn Energii Gryfino o mocy do 400 MW i minimalnej pojemności 800 MWh będzie największym w Polsce bateryjnym magazynem energii pod względem mocy zainstalowanej oraz jednym z kluczowych elementów wspierających bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego. Wybór konsorcjum polskich firm do realizacji tej inwestycji potwierdza rosnące kompetencje krajowego rynku i pokazuje, że transformacja energetyczna może skutecznie iść w parze z silnym udziałem local contentu w nowoczesnych projektach energetycznych. To kolejna inwestycja Grupy PGE, która nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także realnie wesprze rozwój krajowych przedsiębiorstw” – powiedział prezes PGE Dariusz Lubera, cytowany w komunikacie.

Instalacja powstanie w Nowym Czarnowie w sąsiedztwie istniejących aktywów Grupy PGE. Pozwoli na efektywne wykorzystanie energii produkowanej przez odnawialne źródła, zwiększy elastyczność pracy systemu elektroenergetycznego oraz poprawi stabilność dostaw energii do odbiorców.

„Konsekwentnie rozwijamy w Grupie PGE technologię wielkoskalowego magazynowania energii. Projekt w Gryfinie będzie naszym kolejnym dużym magazynem bateryjnym i istotnym wsparciem dla bilansowania energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Zawarcie umowy z polskim wykonawcą to również ważny impuls dla rozwoju krajowego zaplecza kompetencyjnego w sektorze nowoczesnej energetyki” – dodał prezes PGE Energii Odnawialnej Krzysztof Müller.

Dostawcą technologii magazynowej będzie Fluence Energy, światowy lider w produkcji systemów magazynowania energii. Projekt wykorzysta najnowszą platformę SmartStack – modułowy system o wysokiej gęstości energii, zapewniający wysoką wydajność oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa, wskazano.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostawę, budowę, montaż, uruchomienie oraz przekazanie instalacji do eksploatacji w formule „pod klucz”, wraz z 36-miesięcznym serwisem gwarancyjnym.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 61,43 mld zł przychodów w 2025 r.

Źródło: ISBnews