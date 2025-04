Polska Grupa Fotowoltaiczna (PGF) patrzy pozytywnie na perspektywy krajowej branży energii odnawialnych i widzi szansę na poprawę klimatu dzięki nowym programom, np. nowej edycji „Czystego powietrza”, poinformował ISBnews prezes Wiktor Niedziela. PGF liczy, że to dopiero początek i branża OZE dostanie wreszcie kilka pozytywnych impulsów. Prezes zadeklarował, że spółka chce być jednym z beneficjentów tej poprawy.

Poszczególne spółki z grupy wciąż rozbudowują kluczowe kompetencje w oczekiwaniu na nowe unijne programy czy ożywienie w branży OZE, dodał.

„Wskazałbym tu m.in. na LionPower, K500 czy Sundragon. Ciekawie wygląda sytuacja w rentownej firmie K500, gdzie PGF ma pośrednio udział blisko 40%. Ta firma planuje sprzedaż nowych i perspektywicznych modeli jak np. turbiny wiatrowe WinMax czy Carporty modele X1, H1 i X2, które mają szansę być jednym z przebojów na rynku OZE” – powiedział Niedziela w rozmowie z ISBnews.

Bieżąca kapitalizacja spółki na giełdzie wynosi ok. 60 mln zł, a cena akcji waha się w ostatnich dniach w przedziale 0,5-0,6 zł.

„Jako zarząd staramy się nie komentować bieżących notowań. Natomiast mamy zgodę walnego zgromadzenia na emisję do 40 mln akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna nowych akcji serii C wynosi 1 zł” – wskazał prezes.

Zwrócił też uwagę, że udziały w giełdowej spółce córce Sundragon z rynku NewConnect (blisko 80-proc. pakiet o wartości rynkowej ponad 90 mln zł) są więcej warte niż cała kapitalizacja PGF.

„Nasze kompetencje w segmencie zbrojeniowym są znane od lat. Tu również patrzymy z optymizmem na kolejne kwartały” – stwierdził Niedziela.

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna sukcesywnie rozbudowuje grupę kapitałową i kompetencje w branży energii odnawialnych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Jej największym akcjonariuszem jest singapurski inwestor 2ND Square.

Źródło: ISBnews