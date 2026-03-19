Polska Grupa Górnicza (PGG) podpisała z Ministerstwem Energii umowę przyznającą spółce dotację budżetową na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych, podała spółka. Dzięki podpisanej umowie spółka finalizuje obecnie niezbędne formalności, umożliwiające pracownikom skorzystanie z osłon socjalnych.

„W Polskiej Grupie Górniczej chęć skorzystania z Jednorazowych Odpraw Pieniężnych zgłosiło blisko 600 osób. Wypłata świadczeń rozpocznie się w kwietniu br.” – czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews