Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczęła przygotowania do raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG); w tym celu m.in. powołała koordynatora projektu oraz zespół roboczy, podała spółka.

„14 maja br. odbyło się spotkanie rozpoczynające przygotowania Polskiej Grupy Górniczej do spełnienia wymogów w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju w trzech kluczowych obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego (ESG). Obowiązek ten wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego, jednak jego realizacja to nie tylko konieczność regulacyjna – to również szansa na lepsze zrozumienie wpływu, jaki spółka wywiera na swoje otoczenie oraz jaki wpływ otoczenie ma na działalność spółki” – czytamy w komunikacie.

Podczas spotkania doradcy z firmy konsultingowej – wybranej w wyniku postępowania konkursowego – przedstawili zarządowi PGG założenia projektu oraz harmonogram prac projektowych. Zarząd powołał koordynatora projektu oraz zespół roboczy, podano także.

„Celem projektu jest nie tylko osiągnięcie zgodności z nowymi regulacjami do końca bieżącego roku, ale również stworzenie podstaw do rzetelnego, opartego na danych podejścia do identyfikowania, mierzenia i zarządzania wpływem spółki na środowisko i społeczeństwo. Proces ten umożliwi również lepsze zarządzanie ryzykami oraz podejmowanie świadomych działań w kierunku ograniczania negatywnych skutków działalności” – powiedział dyrektor Biura Zarządu i Relacji Korporacyjnych w PGG, koordynator projektu Rafał Patyk, cytowany w komunikacie.

Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews