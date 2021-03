Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sprzedało trzysetny ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze stacji przeładunkowej w Kłajpedzie na Litwie, której jest wyłącznym użytkownikiem, podała spółka.

„W miarę jak zbliżamy się do pierwszego pełnego roku użytkowania stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie przez PGNiG, osiągnęliśmy poziom 300 cystern, które wyjechały z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego. Na ten wynik składa się także doskonała współpraca z naszymi litewskimi partnerami z Klaipedos Nafta” – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

„Uruchomienie działalności stacji przeładunkowej LNG było zdecydowanie właściwym krokiem uzupełniającym dla usług terminalu LNG w Kłajpedzie. Przez najbliższe 2-3 dekady gaz ziemny, w tym LNG, będą cieszyć się wysokim popytem. W kontekście dekarbonizacji gaz ziemny stanowi kluczowe paliwo umożliwiające przejście do coraz szerszego wykorzystania źródeł odnawialnych i jeszcze bardziej zrównoważonych technologii. Zbilansowane wykorzystanie energii odnawialnej, czystsze paliwa dla transportu drogowego i żeglugi morskiej, produkcja niebieskiego wodoru to potencjalne kierunki dla przyszłości gazu ziemnego. Cieszymy się, że PGNiG poszerza zakres działalności na Litwie, co świadczy o synergii wspólnego kierunku i dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju i rozwoju rynku” – skomentował członek zarządu ds. sprzedaży Klaipedos Nafta Mindaugas Navikas.

Stacja przeładunkowa LNG w Kłajpedzie rozpoczęła działalność pod koniec 2017 roku. W tym czasie ładunki z niego odebrało 16 różnych kontrahentów. Wśród nich znajduje się także PGNiG Obrót Detaliczny – te ładunki rozwożą cysterny Gas-Trading z Grupy PGNiG.

Skroplony gaz ziemny z trzysetnego ładunku zasili stację, która w ramach gazyfikacji wyspowej obejmuje m.in. Ełk.

Większość cystern z LNG z Kłajpedy (76% licząc od początku działalności stacji przeładunkowej) trafiło do Polski, zaś ok. 16% na Litwę do stacji regazyfikacji LNG w Druskiennikach i Wiciunach. Pozostała część trafia na Łotwę i do Estonii, podano także.

W Polsce LNG z Litwy wykorzystywane jest przede wszystkim w stacjach regazyfikacyjnych oraz stacjach tankowania LNG dla ciężkiego transportu drogowego. Stacja przeładunkowa umożliwia również załadunek LNG na statki, bunkrowanie nim statków oraz załadunek skroplonego gazu do kontenerów ISO.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews