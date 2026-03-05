Pharmena zakończyła proces oceny skuteczności 1-metylonikotynamidu (1-MNA) u pacjentów chorych na łuszczycę prowadzony we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i otrzymała raport końcowy z przeprowadzonego badania. Wyniki potwierdziły bezpieczeństwo, dobrą tolerancję badanych formulacji oraz brak działania fototoksycznego. Badane formulacje wykazały skuteczność w redukcji objawów łuszczycy oraz w łagodzeniu miejscowego stanu zapalnego, podała spółka. Teraz Pharmena dokona szczegółowej analizy raportu w celu podjęcia decyzji o kierunkach dalszego rozwoju projektu.

„Zakończone badanie to dla nas bardzo ważny krok. Rezultaty przeprowadzonego badania potwierdziły bezpieczeństwo stosowania testowanych formulacji, ich dobrą tolerancję oraz brak efektu fototoksycznego. Oceniane preparaty wykazały skuteczność w zmniejszaniu objawów łuszczycy oraz w redukcji miejscowego stanu zapalnego. Przed nami szczegółowa analiza raportu końcowego i decyzje dotyczące dalszych kierunków rozwoju oraz komercjalizacji projektu” – powiedziała wiceprezes ds. badań i rozwoju Marzena Wieczorkowska, cytowana w komunikacie.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

Źródło: ISBnews