Pharmena za kwotę 250 tys. USD nabyła całość dokumentacji dotyczącej projektu innowacyjnego kandydata na lek TRIA-662 od swojej zależnej spółki Cortria Corporation z USA oraz rozwiązała z nią umowę licencyjną. Spółka przejmuje tym samym pełną kontrolę nad rozwojem i prezentacją przemysłowi farmaceutycznemu projektu badawczego kandydata na lek TRIA-662. Jednocześnie Pharmena planuje uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy poprzez likwidację spółki Cortria Corporation, podała Pharmena.

Grupa Pharmena prowadzi prace nad rozwojem kandydata na innowacyjny lek TRIA-662, który jest oparty na substancji czynnej 1-MNA. Po transakcji Pharmena przejmuje współpracę z grupą konsultantów i doradców związanych z projektem TRIA-662.

„Dzięki temu maksymalnie skrócimy proces decyzyjny nad rozwojem i prezentacją naszego kandydata na lek. Dodatkowo pozwoli to nam zredukować koszty operacyjne. Nie tylko przyspieszamy procesy, ale również umożliwiamy sobie elastyczność w kształtowaniu przyszłości naszych projektów. Myślę, że jest to klucz do sukcesu” – powiedział prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

W związku z planowaną likwidacją Pharmena przeprowadzi aktualizacje wartości udziałów oraz pożyczek udzielonych spółce Cortria Corporation. Odpisy zostaną dokonane na poziomie sprawozdania jednostkowego Pharmeny, zwiększając koszty finansowe za rok 2023 o kwotę 46 mln zł. Po dokonaniu powyższych odpisów kapitały własne Pharmena SA pozostaną dodatnie. Dokonane odpisy aktualizujące nie będą miały wpływu na wynik skonsolidowany Grupy, podano także.

Z przeprowadzonych przez Grupę Pharmena badań wynika, że 1-MNA ma znaczące właściwości przeciwzapalne. W ocenie spółki 1-MNA może być skuteczną terapią w leczeniu pacjentów z chorobami dróg oddechowych oraz infekcjami wirusowymi, ponieważ jego zastosowanie obniża poziom TNF-alpha.

Spółka kontynuuje także prace nad prezentacją projektu w niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH). Na podstawie przekazanych informacji dotyczących zgromadzonych wyników badań TRIA-662 zainteresowana firma farmaceutyczna może podjąć decyzję o złożeniu oferty finansowej w celu dalszego rozwoju (komercjalizacji) projektu leku, przypomniano.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

