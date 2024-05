Pharmena zakończyła prace koncepcyjne innowacyjnego wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania w trudno gojących się ranach, w tym stopie cukrzycowej, podała spółka. Obecnie prowadzone będą prace rozwojowe oraz laboratoryjne zmierzające do opracowanie ostatecznej receptury, dodano.

„Opracowane zostały główne założenia do receptury przyszłego wyrobu medycznego. Obecnie prowadzone będą prace rozwojowe oraz laboratoryjne zmierzające do opracowanie ostatecznej receptury oraz wykonanie badań stabilności przyszłego wyrobu medycznego do stosowania w trudno gojących się ranach” – czytamy w komunikacie.

Globalny rynek trudno gojących się ran w 2022 roku wynosił ponad 20 mld USD z czego blisko 20% rynku przypadała na produkty do zastosowania w warunkach domowych. Szacuje się, że rynek rozwijać się będzie w tempie ok. 5,5% rocznie w najbliższych 10 latach, wskazano w materiale.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

Źródło: ISBnews