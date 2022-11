Photon Energy uzgodnił nabycie praw do projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9.8 MWp zintegrowanej z magazynem energii o pojemności 10 MWh i praw do gruntu niezbędnego do jego realizacji, który zlokalizowany będzie w Australii, podała spółka.

„Ta transakcja stanowi dla Photon Energy niezwykle istotny kamień milowy, ponieważ jest to pierwszy projekt instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z magazynem energii przyłączony bezpośrednio do sieci energetycznej. Jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia przez rząd Nowej Południowej Walii celu, jakim jest ograniczenie do 2030 r. emisji o 50% w porównaniu z 2005 r.” – powiedział dyrektor zarządzający Photon Energy Australia Michael Gartner, cytowany w komunikacie.

Projekt zajmie obszar ponad 22 hektarów i będzie wyposażony w ponad 16 500 wysokowydajnych dwustronnych modułów fotowoltaicznych zamontowanych na jednoosiowych trackerach. Instalacja będzie dostarczała rocznie około 16,4 GWh energii odnawialnej. Planowana data rozpoczęcia budowy projektu to koniec drugiego kwartału 2023 roku.

„Pilotażowy projekt elektrowni fotowoltaicznej zintegrowanej z magazynem energii elektrycznej przyłączonej bezpośrednio do sieci energetycznej posłuży jako prototyp dla przyszłych wdrożeń na rynkach europejskich, na których działa Photon Energy” – czytamy w komunikacie.

Na całym świecie Photon Energy Group posiada działające instalacje fotowoltaiczne o mocy 92 MWp oraz 900 MWp projektów fotowoltaicznych na różnych etapach rozwoju, w tym projekt o mocy 300 MW zintegrowany z magazynem energii o pojemności 3,6 GWh, który po uruchomieniu będzie największą na świecie tego typu instalacją, z wyłączeniem elektrowni szczytowo-pompowych.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

Źródło: ISBnews