Photon Energy podtrzymuje strategiczny cel osiągnięcia 115,1 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice na rynkach Czech, Słowacji, Węgier i Australii na koniec 2021 r., poinformował prezes Georg Hotar. Spółka chce także rozwijać się na rynku rumuńskim i polskim.

Plan zakłada 15 MW mocy zainstalowanej w Czechach, 10,4 MW na Słowacji, 75 MW na Węgrzech i 14,7 MW w Australii.

„W Czechach i na Słowacji nie widzimy warunków do postawienia nowych elektrowni w najbliższym czasie. Węgry pozostają ważnym rynkiem. Nasz pierwotny cel dla Węgier to było 50 MW, co niemal już osiągnęliśmy, więc zaktualizowaliśmy go do 75 MW podłączonych do sieci na koniec przyszłego roku. Ten nowy cel podtrzymujemy” – powiedział Hotar podczas telekonferencji.

Obok wskazanych rynków, Photon Energy planuje także rozwój na rynku rumuńskim i polskim.

„Spodziewamy się, że będziemy mogli zbudować kilka elektrowni w Rumunii w 2021 r.”- wskazał prezes

Na polskim rynku spółka również ma znaczne ambicje.

„Mocno wierzę, że w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy będziemy mogli poinformować o znaczącym postępie w budowie naszej obecności na polskim rynku” – wskazał także Hotar.

Aktualnie realizowane projekty Photon Energy to m.in. 4,6 MW w Polsce i 87 MW w Rumunii na etapie studium wykonalności.

W Australii spółka ma 14,6 MW w budowie, 200 MW na etapie wczesnym i 380 MW na etapie zaawansowanym. Na Węgrzech 7,5 MW jest na etapie studium wykonalności, a 31,5 MW na etapie wczesnym.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

Źródło: ISBnews