PIAP Space pozyskał 12 mln zł w ramach kolejnej rundy dokapitalizowania od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), która zwiększyła swój udział do ok. 96% kapitału zakładowego spółki. Środki zostaną przeznaczone na rozwój programu Raven, aktualnie najbardziej ambitnego projektu PIAP Space w obszarze technologii serwisowania satelitów na orbicie, oraz na wzmocnienie rozwoju technologii robotycznych, podała spółka.

„Projekt Raven to rozwijany na zlecenie European Space Agency system orbitalny nowej generacji, którego celem jest umożliwienie autonomicznego transportu, inspekcji i serwisowania satelitów. PIAP Space pełni rolę lidera międzynarodowego konsorcjum, w skład którego wchodzą m.in. Creotech Instruments SA, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Wojskowa Akademia Techniczna, przy wsparciu Polskiej Agencji Kosmicznej oraz instytucji publicznych” – czytamy w komunikacie.

Projekt wszedł obecnie w fazę obejmującą szczegółową definicję pierwszej misji demonstracyjnej oraz opracowanie wstępnego projektu statku. Planowana na 2029 rok misja Raven DEMO I skoncentruje się na walidacji kluczowych technologii, takich jak zmiany orbity, manewry fazujące, operacje w bliskiej odległości czy kontrolowana deorbitacja.

„To dokapitalizowanie ma dla nas kluczowe znaczenie. Pozwala nie tylko kontynuować rozwój programu Raven, ale przede wszystkim budować kompetencje w obszarze on-orbit operations (3OS) – jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów rynku kosmicznego oraz robotyce kosmicznej. Mówimy o technologiach, które umożliwią serwisowanie, inspekcję, a w przyszłości także ochronę satelitów na orbicie” – powiedział CEO PIAP Space Sergiusz Sawin, cytowany w materiale.

Z punktu widzenia PIAP Space projekt stanowi jeden z najważniejszych kroków w kierunku budowy pozycji europejskiego dostawcy zaawansowanych technologii dla operacji orbitalnych. Jednocześnie wpisuje się w globalny trend transformacji sektora kosmicznego – od jednorazowych misji do modelu infrastruktury wymagającej stałego zarządzania, utrzymania i serwisowania.

Równolegle do programu Raven PIAP Space rozwija zaawansowane technologie robotyczne przeznaczone do operacji orbitalnych oraz misji planetarnych, obejmujące m.in. systemy chwytania i manipulacji obiektami, czujniki siły i momentu dla bezpiecznej interakcji oraz standardy mechanicznych interfejsów umożliwiających przechwytywanie i stabilizację. Rozwiązania te są projektowane z myślą o pracy w warunkach mikrograwitacji oraz środowiskach planetarnych, w tym przy eksploracji powierzchni Księżyca i Marsa, gdzie istotne znaczenie mają niezawodność, autonomia i odporność na ekstremalne warunki. Technologie rozwijane przez PIAP Space mogą znaleźć zastosowanie zarówno w serwisowaniu infrastruktury orbitalnej, jak i w przyszłych misjach eksploracyjnych, obejmujących operacje manipulacyjne, montażowe oraz wsparcie dla robotów mobilnych i systemów lądowników, podkreślono.

Pozyskane finansowanie pozwoli spółce nie tylko utrzymać tempo rozwoju projektów firmy, ale także przygotować się do kolejnych etapów, w tym komercjalizacji oraz dalszej ekspansji w obszarze technologii, które będą miały kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i niezależności infrastruktury kosmicznej.

PIAP Space jest spółką-córką Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (Łukasiewicz – Instytut PIAP), działającą w przemyśle kosmicznym. PIAP Space rozwija technologie i produkty w zakresie urządzeń do integracji i testowania satelitów (MGSE), aktywnego usuwania śmieci kosmicznych, manipulatorów i chwytaków, obsługi satelitów na orbicie, interakcji człowiek-robot oraz systemów wizyjnych i mechanizmów.

