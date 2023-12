W efekcie podpisanej dziś umowy przez PKP Intercity i Newag, Pierwsze lokomotywy wyjadą na tory w 2024 r., a odbiór wszystkich 46 nowych lokomotyw elektrycznych nastąpi nie później niż w terminie 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podał przewoźnik. Newag podał dziś, że zawarł z PKP Intercity umowę na dostawę 46 lokomotyw elektrycznych o szacunkowej wartości 954 mln zł netto.

„PKP Intercity sukcesywnie realizuje strategię taborową, w ramach której do 2030 roku wszystkie pojazdy w parku przewoźnika będą nowe lub zmodernizowane. Kolejnym krokiem w jej realizacji jest zakup 46 lokomotyw elektrycznych jednosystemowych, które będą dostosowane do prędkości 160 km/h i zostaną wyposażone w system bezpieczeństwa ETCS poziomu drugiego (L2), diagnostykę pokładową, system przeciwpożarowy, system monitoringu, systemy sterowania drzwiami składu wagonowego, system lokalizacji GPS oraz system łączności pokład/ziemia. Pojazdy zostaną dostarczone przez nowosądecką spółkę Newag i na torach pojawią się już w 2024 roku” – czytamy w komunikacie.

Po realizacji tego kontraktu w parku taborowym przewoźnika znajdzie się łącznie 96 nowoczesnych lokomotyw tego producenta, rozwijających prędkość do 160 km/h, podkreślono.

„Zakup 46 elektrycznych lokomotyw jednosystemowych to bardzo ważny krok w kierunku podnoszenia standardu kolei w Polsce. Dzięki umowie zyskamy szybkie, ekologiczne i nowoczesne pojazdy. Będą one jeździć w relacjach krajowych i dzięki nim możliwe będzie uruchomienie połączeń do miejscowości, które dotychczas nie miały dostępu do pociągów dalekobieżnych. Chcemy, aby jak najwięcej Polaków mogło korzystać z kolei i skutecznie zbliżamy się do tego celu” – powiedział wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz, cytowany w komunikacie.

W ramach zamówienia wykonawca zapewni utrzymanie lokomotyw w pierwszym cyklu użytkowania (do pierwszej naprawy na czwartym poziomie utrzymania P4 włącznie), przewoźnik zagwarantuje jednak udział pracowników przewoźnika w tym procesie. Na realizację projektu PKP Intercity przeznaczyło 1 173 469 200 zł brutto, podano także.

„Bardzo cieszy mnie kolejny wspólny projekt z PKP Intercity. Niejednokrotnie udowodniliśmy, że dostarczane przez nas pojazdy to synonim jakości i nowoczesności. Tak będzie także w tym przypadku. To kontrakt, który daje nam szanse rozwojowe. Patrzymy w przyszłość i mamy nadzieję, że będziemy kontynuować naszą współpracę z korzyścią dla polskiej gospodarki” – dodał prezes Newagu Zbigniew Konieczek.

Łączna wartość kontraktów podpisanych między PKP Intercity a firmą Newag w ramach strategii Koleje Dużych Inwestycji sięgnęła 2,6 mld zł brutto, podano także w materiale.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews