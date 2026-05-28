Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała z dniem 1 czerwca Piotra Szajczyka w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu XIII kadencji, podała spółka.

Piotr Szajczyk posiada ponad 30-letnie doświadczenie w szeroko rozumianej sprzedaży, które zdobywał w największych firmach przewozowych w kraju i za granicą. Pełnił m.in. funkcję wiceprezesa zarządu Poczty Polskiej ds. sprzedaży oraz dyrektora Biura Sprzedaży Poczty Polskiej. W poprzednich latach pracował w Kolejach Ukraińskich; jako dyrektor handlowy Polska w FCM Travel Solutions; w PLL LOT jako dyrektor sprzedaży i dystrybucji; w PKP Intercity jako zastępca dyrektora Biura Sprzedaży i dyrektor Biura Sprzedaży, wymieniono w materiale.

Skład zarządu Grupy Azoty XIII kadencji od 1 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco: prezes Marcin Celejewski, wiceprezesi Artur Chołody, Małgorzata Królak, Jacek Podgórski i Piotr Szajczyk, a także członek zarządu Artur Babicz.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,14 mld zł w 2025 r.

