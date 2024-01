Rada nadzorcza Telewizji Polsat oddelegowała wiceprzewodniczącego rady Piotra Żaka do pełnienia obowiązków prezesa zarządu, podała spółka. Stanisław Janowski, pełniący dotychczas funkcję prezesa, wejdzie w skład rad nadzorczych Telewizji Polsat i Polsat Media, w których będzie nadzorował obszar związany z rynkiem reklamowym.

Piotr Żak jest związany z Grupą Polsat Plus od wielu lat, od 2016 roku wchodzi w skład rady nadzorczej Telewizji Polsat. Wchodzi również w skład rad nadzorczych wszystkich najważniejszych spółek w całej Grupie Polsat Plus – zarówno w Polkomtelu (sieć Plus), Cyfrowym Polsacie (Polsat Box), Netii, Interii, a także spółek energetycznych, wskazano w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews