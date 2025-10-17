Dane Kompanii Piwowarskiej za 9 miesięcy br. wskazują na głęboki spadek rynku sprzedaży piwa w ujęciu wolumenowym, o ponad 7% r/r, i choć są segmenty, w których notowane są wzrosty – jak głównie piwa bezalkoholowe, które stanowią już 7% całego portfolio KP, oraz piwne specjalności – to nie rekompensują one niższych wolumenów dla pozostałych rodzajów piwa, powiedziała ISBnews dyrektorka ds. korporacyjnych, CA director Iwona Jacaszek-Pruś.

„Rok 2025 był dużym wyzwaniem dla branży. Piwo jest jednym z produktów, którego sprzedaż jest bardzo silnie skorelowana z zewnętrznym otoczeniem w kilku obszarach. Pierwszym z nich jest oczywiście pogoda, zwłaszcza w sezonie letnim. Niższe temperatury, mniej słońca i deszcz negatywnie odbijają się na konsumpcji i zachowaniach konsumentów, spędzaniu czasu poza domem, na imprezach i festiwalach, czyli miejscach tradycyjnie związanych z piwem. Tegoroczna pogoda znacząco obniżyła wolumeny sprzedaży” – powiedziała w wywiadzie dla ISBnews Iwona Jacaszek-Pruś.

Dodała, że kolejnymi wyzwaniami są decyzje zakupowe konsumentów dotyczące oszczędzania i rezygnacji ze spożycia alkoholu lub zamiany na produkty o niższej lub zerowej jego zawartości.

„Piwo nie jest dla konsumentów produktem pierwszej potrzeby, a rosnące koszty życia związane z inflacją, kosztami energii czy kredytów oraz ogólna niepewność co do przyszłości i związana z tym wyższa skłonność do oszczędzania powodują, że Polacy rezygnują z wydatków na piwo. Zwłaszcza że średnie ceny piwa na rynku wzrosły w ostatnich 5 latach o 40% i nawet jeśli Polacy zarabiają znacznie więcej, to nie wydają swoich środków na piwo. Trzecim elementem pozostają widoczne od kilku lat świadome decyzje konsumentów o rezygnacji ze spożycia alkoholu lub jego zamianie na produkty o niższej lub zerowej zawartości. Wyraźnie widać, że Polacy coraz chętniej zamieniają piwo na jego bezalkoholowy odpowiednik” – powiedziała dyrektorka.

„Dane za pierwsze 9 miesięcy tego roku wskazują na głęboki spadek sprzedaży piwa o ponad 7% rok do roku. Choć są segmenty, w których notujemy wzrosty – przede wszystkim wspomniane wcześniej piwa bezalkoholowe, ale także piwne specjalności – to nie rekompensują one niższych wolumenów dla pozostałych rodzajów piwa. Nasze szacunki wskazują na to, że po zakończeniu sezonu letniego spadek wolumenu rynku piwa wyniesie ponad 7% w stosunku do poprzedniego roku. W tym kontekście należy odnotować, że w minionych latach spadki roczne mieściły się w przedziale 1-2%, a skumulowany spadek wolumenu sprzedaży dla całej branży wyniósł 15% na przestrzeni ostatnich 5 lat” – podkreśliła.

Pytana, jak po 9 miesiącach kształtowała się sprzedaż piw bezalkoholowych KP, powiedziała: „Piwa bezalkoholowe to prawdziwa rewolucja w świecie piwa, która została bardzo dobrze przyjęta przez konsumentów w Polsce. Ich sprzedaż stale rośnie, co jest efektem ich wysokiej jakości, ale także skłonności Polaków do substytucji ulubionych piw alkoholowych na ich wersję '0%’. Udział piw bezalkoholowych w naszym portfolio oscyluje wokół 7%”.

„Jednocześnie, podobnie jak w przypadku innych piw, także wersje bezalkoholowe mierzą się z wyzwaniami. I one stały się ofiarą słabszej pogody w okresie największej sprzedaży, ale również w sposób absurdalny znajdują się na celowniku antyalkoholowej krucjaty. Kilka równolegle rozpatrywanych projektów – w tym rządowy i dwa poselskie – celuje w zakaz reklamy piwa bezalkoholowego, kreuje liczne bariery w jego promocji i dystrybucji, a w jednym z projektów poselskich proponuje się wręcz zakaz ich sprzedaży. Piwa bezalkoholowe, dzięki którym rok do roku spada spożycie alkoholu w formie piwa, stanowią obiekt medialnej i politycznej nagonki. W takich warunkach nie można dziwić się, że trend dynamicznego rozwoju tego segmentu rynku wyraźnie wyhamował i w ujęciu rocznym zanotowaliśmy zaledwie 1-proc. wzrost wolumenu sprzedaży” – podkreśliła.

Z wcześniejszego raportu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) „Branża piwowarska w Polsce. Wpływ na polską gospodarkę. Edycja 2025” wynika, że wolumen produkcji piwa w Polsce wyniósł 34,6 mln hl w 2024 r. wobec 35,2 mln hl rok wcześniej, zaś wolumen sprzedaży – odpowiednio: 30,2 mln hl wobec 30,6 mln hl. Wartość rynku w tym czasie wzrosła odpowiednio do 22,9 mld zł z 22,8 mld zł. Struktura rynku piwa mierzona produkcją sprzedaną w hektolitrach na rynku krajowym w 2024 r. kształtowała się następująco: Kompania Piwowarska – 31,7% udziału, Grupa Żywiec – 31%, Carlsberg Polska – 19,6%, browary średnie oraz regionalne i rzemieślnicze – 17,7%.

Kompania Piwowarska należy do japońskiego koncernu Asahi i skupia trzy browary o wieloletniej historii: Tyskie Browary Książęce (rok założenia – 1629), Browar Dojlidy w Białymstoku (1768) i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu (1895).

Źródło: ISBnews