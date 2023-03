PKN Orlen chce być jednym z najszybciej rozwijających się koncernów na świecie i zakłada dwucyfrowy poziom wskaźnika ROACE do 2030 roku, poinformował dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami Michał Perlik.

„Chcemy być jednym z najszybciej rozwijających się koncernów na świecie” – powiedział Perlik podczas prezentacji nowej strategii do 2030 roku.

Jak zapowiedział, jednym z filarów tego wzrostu ma być dwucyfrowy poziom wskaźnika ROACE do 2030 roku, a także utrzymanie wskaźnika dług netto do EBITDA na poziomie 2-2,5x.

„Obecnie, po świetnych wynikach 2022 roku, wskaźnik ROACE jest mocno dwucyfrowy, ale historycznie w tej branży to nie jest oczywiste, dlatego utrzymanie go na tym poziomie do 2030 roku będzie ambitnym zadaniem, szczególnie przy zakładanym poziomie skumulowanych inwestycji na poziomie 320 mld zł” – powiedział Perlik dziennikarzom.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,5 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews