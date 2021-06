PKN Orlen chce jak najszybciej podjąć decyzję dotyczącą bloków gazowych w Gdańsku i Grudziądzu, żeby móc zgłosić je do rynku mocy, poinformował dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen Jarosław Dybowski.

„Analizujemy i myślimy o Gdańsku i Grudziądzu jako o blokach parowo-gazowych. Jeśli w Gdańsku – to z parą na potrzeby Lotosu, podobnie jak we Włocławku para idzie do Anwilu” – powiedział Dybowski dziennikarzom w Ostrołęce,

„Chcemy podjąć decyzję jak najwcześniej, bo chcielibyśmy te bloki zgłosić do aukcji rynku mocy. Moglibyśmy to zrobić w tym roku, a najpóźniej w przyszłym. Intensywnie pracujemy nad tym” – dodał dyrektor.

W kwietniu Energa informowała, że w przypadku projektu gazowego CCGT Gdańsk uzyskano decyzję środowiskową dla linii wyprowadzenia mocy 400 kV z planowanej elektrowni. Kontynuowane są też działania mające na celu zabezpieczenie praw do nieruchomości na wyprowadzenie mocy z planowanej elektrowni. Uruchomiono na mocy listu intencyjnego współpracę z Grupą Lotos i PKN Orlen w zakresie weryfikacji możliwości i przygotowania wspólnej realizacji tego projektu. Z kolei projekt CCGT Grudziądz jest obecnie zawieszony. Powrót do jego realizacji uzależniony jest od decyzji właścicielskich i otoczenia makroekonomicznego.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews