Grupa PKN Orlen ocenia, że przejęty przez Orlen Lietuva jedyny na Litwie kolejowy terminal przeładunkowy paliw wraz z bazą przy granicy polsko-litewskiej są potencjalnie bardzo rozwojowe i widzimy tam możliwość rozbudowania zdolności do magazynowania LPG, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W środę PKN Orlen podał, że jego 100-proc. spółka zależna Orlen Lietuva nabył 100% udziałów w litewskiej spółce Mockavos Terminalas, przejmując tym samym kontrolę nad jedynym kolejowym terminalem przeładunkowym przy granicy polsko-litewskiej.

„Ta transakcja zwiększy bezpieczeństwo i wzmocni logistykę, stanowiąc gwarancje stabilnych dostaw paliwa z Rafinerii Możejki do klientów w Polsce i na Ukrainie” – powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej w Krakowie.

Wcześniej transport paliwa do polskich odbiorców odbywał się drogą morską, teraz transport będzie się dobywał do bazy paliwowej tzw. szerokim torem, a następnie już normalnym torem do polskiej granicy.

„Baza i terminal paliwowy są potencjalnie bardzo rozwojowe, widzimy tam możliwość rozbudowania zdolności do magazynowania LPG. ta baza jest okienkiem do naszych granic, ale także dla krajów nadbałtyckich, ponieważ mogą się zdarzyć różne, nieprzewidziane sytuacje, występują przecież różne awarie i skażenia więc można kierować strumień paliwa w odwrotną stronę” – dodał prezes Orlenu.

Paliwo z Rafinerii w Możejkach w kierunku ukraińskim będzie mogło drogą kolejową docierać do bazy paliwowej Orlenu w Żurawicy i dalej na teren Ukrainy.

„12% produkcji litewskiej rafinerii trafia do odbiorców ukraińskich, tj. ok. 800 tys. ton produktów i ta baza zabezpiecza strategiczne interesy państwa polskiego, litewskiego i pozwala bez problemów, poprzez nasze terytorium transportować paliwa na Ukrainę” – wskazał Obajtek.

Terminal w Mockavie został wybudowany w 2017 r. Jego powierzchnia wraz z przyległymi gruntami wynosi ok. 40 ha. Łączna pojemność zbiornikowa terminala to 19 tys. m3, natomiast zdolności przeładunkowe szacowane są na 1,2 mln ton paliw płynnych rocznie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews