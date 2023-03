PKN Orlen odebrał w terminalu w Świnoujściu pierwszą dostawę amerykańskiego LNG dostarczoną gazowcem „Lech Kaczyński” – pierwszym z ośmiu statków wyczarterowanych na na wyłączne potrzeby Grupy Orlen.

„To pierwsza dostawa LNG zrealizowana dziewiczym rejsem gazowca 'Lech Kaczyński’. Drugi gazowiec – 'Grażyna Gęsicka’ niebawem wyruszy w swój pierwszy rejs. Dwa kolejne gazowce odbierzemy do końca 2024 roku, a cztery ostatnie – do końca 2025 roku” – powiedział prezes Daniel Obajtek na terenie terminalu LNG w Świnoujściu.

Jak podkreślił, pierwszy z floty 8 gazowców pracujących na potrzeby Grupy Orlen ma 300 m długości i 50 m szerokości, a jego pojemność to 70 tys. ton LNG, co po regazyfikacji daje ok. 100 mln m3 gazu.

„Do 2030 roku Grupa Orlen zainwestuje 70 mld zł w wydobycie, w tym 25% w Polsce i 70% w Norwegii, a pozostałą część w Pakistanie i Kanadzie” – dodał Obajtek.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews