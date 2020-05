Grupa Orlen planuje podwojenie w 2020 roku sieci stacji paliw na Słowacji, podał koncern. Na koniec roku liczba stacji w tym kraju ma wzrosnąć do 20 placówek. Najnowszy obiekt został właśnie otwarty w słowackim Ružomberku. Grupa Orlen będzie także rozwijać na Słowacji format gastronomiczny, otwierając w najbliższych miesiącach 7 kolejnych punktów Stop Cafe.

„Do rozwoju naszej sieci detalicznej podchodzimy w sposób zrównoważony i kompleksowy, dostosowując nakłady inwestycyjne do uwarunkowań lokalnych i oczekiwań rynkowych. W Polsce i Czechach inwestujemy przede wszystkim w modernizację sieci, podnoszenie standardu i rozszerzanie oferty. Na Słowacji z kolei koncentrujemy się na szybkim rozwoju sieci. Wyniki sprzedaży za ubiegły rok pokazują, że sieć Grupy Orlen została dobrze przyjęta na rynku słowackim i ma tam duży potencjał wzrostu. Chcemy jak najlepiej wykorzystać doświadczenie z bardzo zbliżonego rynku czeskiego, by również na Słowacji dołączyć wkrótce do grona rynkowych liderów w obszarze sprzedaży detalicznej” – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Grupa Orlen pojawiła się na słowackim rynku detalicznym w kwietniu 2019 roku. Obecnie posiada tam 11 stacji działających pod wspólną marką Benzina i Grupa Orlen. W ubiegłym roku sieć odnotowała ponad 260 tysięcy transakcji, z czego ponad połowa zawierała również sprzedaż pozapaliwową. Podobnie jak w Czechach, na słowackich stacjach dostępne są polskie produkty m.in. napoje, artykuły spożywcze, oleje i płyny eksploatacyjne. Aktualnie słowaccy kierowcy korzystają ze stacji zlokalizowanych w obszarach miejskich w Malackach, Holicach, Lužiankach, Šelpicach, Šuranach, Strečnie, Tesárských Mlyňanach, Senci i od niedawna również w Ružomberku, podkreślono.

„Oferta gastronomiczna jest dla nas najszybciej rosnącym segmentem sprzedażowym, którego wolumeny w Czechach wzrosły przez ostatnie osiem lat o 320%. Cieszy nas fakt, że klienci wybierają naszą sieć nie tylko ze względu na sprawdzone paliwa Efecta i Verva, ale także szeroką ofertę pozapaliwową i gastronomiczną. Wierzę, że słowaccy klienci tak samo, jak czescy polubią nie tylko naszą znakomitą kawę i popularne hot dogi, ale także inne produkty gastronomiczne z szerokiej oferty Stop Cafe” – dodał dyrektor sieci stacji paliw Benzina z Grupy Orlen Marek Zouvala, również cytowany w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews