Przejęcie Grupy Polska Press przez PKN Orlen ma na celu wzmocnienie działań koncernu – po przejęciu Ruchu – nakierowanych na rozwój segmentu detalicznego i zwiększenie portfela usług oferowanych klientom, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

„Dziś nie da się robić biznesu tylko i wyłącznie na przerabianiu ropy naftowej i paliw. Dzisiaj Orlen mocno inwestuje. Budujemy nowoczesną petrochemię, idziemy w filar energetyczny. Orlen przeznacza na inwestycje ok. 9 mld zł. Prowadzimy także procesy akwizycyjne, które wzmacniają Orlen i budują dodatkowe gałęzie biznesu, bo tak się dzisiaj buduje nowoczesny koncern. Jednym z filarów naszego biznesu jest detal, gdzie bardzo mocno rośnie również sprzedaż pozapaliwowa. Zgodnie ze strategią firmy, ten obszar będziemy mocno rozwijać. Do tego była nam potrzebna akwizycja Grupy Ruch. I właśnie zakup Polska Presse również wiąże się ze sprzedażą detaliczną. Każda rozsądna firma tej wielkości musi mieć odpowiednie narzędzia, by budować pewien portfel klienta, którym dziś trzeba oferować zdecydowanie większą ilość usług. Musimy mieć narzędzia, żeby do tego klienta dotrzeć” – powiedział Obajtek podczas połączonego posiedzenia sejmowych Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Podkreślił jednocześnie, że Polska Press to nie tylko dzienniki i tygodniki regionalne, ale również witryny internetowe, z których korzysta miesięcznie ok. 17,5 mln użytkowników.

Szef Orlenu przekonywał, że płocki koncern ściera się dziś z międzynarodowymi koncernami multienergetycznymi i musi dywersyfikować biznes jeśli chce mieć szansę na konkurowanie z nimi. Podkreślił, że ma żadnych podstaw do sądów, że przejęcie Polska Press przez Orlen będzie miało wpływ na niezależność mediów.

„Czy przejmując Ruch przez kolportaż prasy preferowaliśmy jakieś tytuły, a inne mniej? Nikt z wydawców takiego problemu nie zgłaszał, bo go nie ma” – zapewnił.

„Ministerstwo Aktywów Państwowych patrzy na przejęcie Polska Press jak na transakcję biznesową. Jeżeli chcemy mieć koncern, który będzie wywierał wpływ gospodarczy nie tylko na naszą część Europy, to Orlen musi być dobrze zarządzany, co się dzieje, musi generować znaczące przychody i zyski, i równocześnie musi dywersyfikować swoją działalność” – dodał sekretarz stanu w MAP Maciej Małecki.

Według niego, wbrew zarzutom posłów opozycji ten zakup jest zgodny ze strategią PKN Orlen i przyniesie spółce konkretne korzyści.

„Patrząc na wyniki Orlenu jesteśmy spokojni, kiedy koncern idzie na zakupy, bo Orlen pokazuje, że potrafi dobrze inwestować” – ocenił wiceminister.

Z kolei wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podkreślił, że niemiecka spółka Polska Press zagospodarowuje ok. 90% potencjału dzienników regionalnych w Polsce, podczas gdy żaden inny kraj Unii Europejskiej nie pozwolił sobie na to, żeby obcy kapitał pełnił tak dominującą rolę na tym rynku.

„Jeżeli ten proces się dopełni, w dużej mierze problem dominacji zagranicznego kapitału na rynku medialnym w Polsce zostanie rozwiązany” – powiedział.

7 grudnia br. PKN Orlen poinformował, że przejmuje spółkę Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group – jednego z największych wydawców w Polsce. Spółka podkreśliła, że transakcja ta wpisuje się w strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Poprzez przejęcie Polska Press, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 mln użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews