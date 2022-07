PKN Orlen przedłużył umowę sponsorską i pozostanie sponsorem strategicznym Wisły Płock w latach 2022-2024, podała spółka.

„Mimo, że Orlen jest marką globalną, to firma pozostaje szczególnie związana z Płockiem, gdzie znajduje się nasz nowoczesny kompleks produkcyjny. Dlatego wsparcie dla lokalnych inicjatyw, szczególnie tych, które są ważne dla mieszkańców miasta jest dla nas priorytetem. Sport pełni szczególną rolę w strategii sponsoringowej, aktywnie wspiera rozwój biznesu i postrzeganie marki, Wisły Płock nie mogło więc zabraknąć w sportowej ekipie Grupy Orlen” – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Umowa z Wisłą Płock obowiązuje od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. W porównaniu do poprzedniego kontraktu, zwiększona została wysokość gwarantowanego wynagrodzenia oraz wysokość premii za osiągane wyniki, co jest standardowym rozwiązaniem w umowach sportowych i motywuje do rozwoju oraz osiągania lepszych wyników. Marka Orlen będzie prezentowana na koszulkach zawodników oraz na nowo budowanym stadionie podczas wszystkich meczów ligowych, wynika z materiału.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews