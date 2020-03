Ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu spółki Orlen Oil z grupy kapitałowej Orlen, podał koncern. Pierwsza partia produktu, w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku, zostanie wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych. Natomiast w przyszłym tygodniu dostawy będą realizowane na stacje paliw PKN Orlen oraz na potrzeby innych podmiotów gospodarczych.

„Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczynamy realizację pierwszych dostaw płynu do dezynfekcji rąk. W bardzo szybkim tempie udało nam się dostosować produkcję tak, aby aktywnie włączyć się w działania rządu związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa sanitarnego kraju. Zakładamy, że do końca marca br. produkcja sięgnie prawie 2,5 mln litrów produktu” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Obecne moce produkcyjne należącego do Grupy Orlen zakładu Orlen Oil w Jedliczu to 750 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk na tydzień, w opakowaniach 5 litrowych. Płyn do dezynfekcji jest wirusobójczy, jego produkcja opiera się na alkoholu etylowym. Nowy produkt jest już dopuszczony do obrotu decyzją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z kolei alkohol potrzebny do produkcji jest kupowany od dostawców mających certyfikat ECHA wydawany przez Europejską Agencję Chemikaliów, podano również.

Zakład Orlen Oil w Jedliczu na co dzień zajmuje się produkcją płynów do spryskiwaczy, płynów chłodniczych, smarów oraz olejów przemysłowych. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej tak, aby spółka mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk, podkreślono.

Oprócz bieżącej produkcji w Jedliczu, na terenie zakładu odbywa się obecnie modernizacja wytwórni smarów. Planowana jest m.in. budowa czterech zbiorników surowcowych o pojemności ok. 60 tys. litrów każdy. Spółka realizuje też zakup dwóch linii konfekcyjnych pod produkcję płynów, co znacząco zwiększy możliwości wytwórcze, podał także Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews