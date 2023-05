Sprzedaż asfaltów z rafinerii w Płocku i Trzebini wzrosła o blisko 50% r/r w I kw. 2023 r., podał PKN Orlen. Sprzyjała temu dobra koniunktura w polskim drogownictwie oraz spadek importu asfaltów do Polski, wyjaśnił koncern.

„Celem Orlen Asfalt, jako firmy odpowiadającej za sprzedaż asfaltów w Grupie Orlen, jest zabezpieczenie dostępności naszych produktów na rynku polskim. Mamy świadomość, jak ważna jest realizacja inwestycji drogowych w naszym kraju, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować oczekiwaną przez krajowych odbiorców podaż asfaltów” – powiedział prezes Orlen Asfalt Paweł Wachnik, cytowany w komunikacie.

Przyczyną wzrostu zainteresowania asfaltami w tym okresie była korzystna koniunktura w branży budownictwa drogowego oraz spadek importu asfaltów, który w 2022 roku pokrywał ok. 15% zapotrzebowania na polskim rynku. Ponad 70% importu stanowiły dostawy z Niemiec. Według najnowszych danych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w I kwartale bieżącego roku wielkość importu zza naszej zachodniej granicy spadła o blisko 80%, podano w materiale.

„Obserwujemy znaczący spadek importu asfaltów do Polski. Firmy wykonawcze, które wcześniej korzystały głównie ze źródeł zagranicznych, zwracają się do nas z zapytaniem o dostępność produktu. W pierwszej kolejności realizujemy dostawy dla klientów, z którymi mamy już podpisane kontrakty, jednak staramy się zabezpieczyć zwiększone zapotrzebowanie w kraju poprzez ograniczenie eksportu oraz kierując do Polski nadwyżki produktów z rafinerii w Czechach oraz na Litwie wykorzystując synergię w Grupie Orlen” – dodała członek zarządu Małgorzata Kowalska.

Grupa Orlen prowadzi sprzedaż asfaltów z sześciu ośrodków produkcyjnych, zlokalizowanych w Polsce (Płock, Trzebinia, Gdańsk), w Czechach (Pardubice, Litvinov) oraz na Litwie (Możejki). W ostatnich 5 latach, przed połączeniem z Grupą Lotos, sprzedaż asfaltów przez Grupę Orlen kształtowała się średnio na poziomie ok. 1,5 mln ton rocznie. Jeśli chodzi o asfalty pochodzące z rafinerii w Gdańsku, to w okresie od stycznia do końca marca tego roku całość produkcji odebrała spółka UNI-BITUMEN, zgodnie z założeniami środków zaradczych wskazanych przez Komisję Europejską podczas procesu połączenia Orlen i Grupy Lotos. UNI-BITUMEN, jako spółka niezależna od Orlen, realizuje własne cele biznesowe, wyjaśniono.

Roczne zapotrzebowanie na asfalt w Polsce szacuje się na ok. 1,2 mln ton, podał także Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews