PKN Orlen uruchomił Akademię Wodorową – pierwszy w Polsce program edukacyjny dotyczący wodoru, skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych, podała spółka. Do udziału w Akademii Wodorowej zostało zaproszonych 30 uczestników z 14 szkół wyższych. Dla najlepszych uczestników programu przygotowano płatne staże.

„Wodór to paliwo przyszłości, jeden z ważnych obszarów strategii Grupy Orlen, na którego rozwój do 2030 roku planujemy wydać prawie 7,5 mld zł. Dlatego stawiamy na młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, którzy pomogą nam realizować tę strategię. Akademia Wodorowa to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. Dla jej uczestników będzie przepustką do zaangażowania się w konkretne działania na rzecz transformacji energetycznej naszego regionu. Najlepsi absolwenci będą mogli odbyć płatne staże w PKN Orlen” – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Akademia Wodorowa to program edukacyjny skierowany do studentów 3., 4. i 5. roku oraz absolwentów uczelni wyższych. W 30-osobowej grupie znaleźli się reprezentanci m.in. Politechnik: Łódzkiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej i Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Technologicznego w holenderskim Delf. To studenci i absolwenci nie tylko kierunków związanych z elektromobilnością czy energetyką, ale też np. prawa, zarządzania i bezpieczeństwa wewnętrznego, wymieniono.

Głównym celem Akademii jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych oraz ich praktycznym wykorzystaniu w biznesie. Uczestnicy poznają działania instalacji produkcyjnych funkcjonujących w różnych gałęziach przemysłu, związane z produkcją wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego oraz rozwiązania wynikające z wykorzystania wodoru w transporcie kołowym i kolejowym.

Zajęcia potrwają do czerwca 2023 r., będą odbywać się m.in. w siedzibie PKN Orlen w Płocku, na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Gdańskiej czy w siedzibie firmy Toyota w Wałbrzychu.

„Dla najlepszych uczestników przygotowaliśmy płatne staże, ale myślę, że dla większości z nich to będzie dłuższa przygoda z Orlenem, bo patrząc na kreatywność niektórych projektów wodorowych, przygotowanych w ramach naboru do akademii, to niektóre z nich mogłyby już dziś aplikować o środki unijne” – powiedział dyrektor biura technologii wodorowych i paliw syntetycznych w PKN Orlen Grzegorz Jóźwiak podczas inauguracji akademii.

Według niego na całym świecie uruchomiono do tej pory 680 projektów wodorowych o dużej skali, z łącznym budżetem 300 mld USD.

W Europie zużycie wodoru sięga dziś ok. 9 mln ton, a do 2030 r. ma wzrosnąć do ok. 20 mln ton wodoru odnawialnego, w tym 10 mln ton z importu i 10 mln produkowanego na miejscu.

PKN Orlen, zgodnie ze zaktualizowaną strategią koncernu, planuje produkować ok. 130 tys. ton zielonego wodoru rocznie do 2030 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews