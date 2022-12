Jeżeli pojawią się szanse w obszarze przejęć, PKO Bank Polski będzie do nich aktywnie podchodzić, jednak ewentualne transakcje nie mogą nadwyrężać jego pozycji kapitałowej, zapowiedział wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Paweł Gruza podczas prezentacji strategii banku na lata 2023-2025.

„Nasza pozycja kapitałowa sprawia, że możemy myśleć o przejęciach. Będziemy aktywnie monitorować sytuację rynkową, co do możliwości dokonywania przejęć, tak by budować dodatkowe kompetencje, których budowa w sposób organiczny zajęłaby zbyt wiele czasu. Będziemy patrzeć na możliwość zwiększenia wyników finansowych i umocnienia naszej pozycji rynkowej” – powiedział Gruza podczas telekonferencji, dodając, że przejęcia byłyby szansą na pozyskanie nowych talentów.

„Będziemy się koncentrować na realnych targetach, nie będziemy angażować naszych zasobów w projekty, które mają małe szanse powodzenia. Nie będziemy podejmować żadnych działań w tym zakresie, które nadwyrężą nasze kapitały” – dodał.

Prezes zaznaczył, że nie przewiduje emisji akcji w celu sfinansowania ewentualnych przejęć.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews