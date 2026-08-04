PKO Bank Polski (PKO BP) jako pierwszy bank w Polsce zrealizował płatność zbliżeniową BLIK na iPhonie w aplikacji PKO Junior, podała spółka Polski Standard Płatności, operator BLIK-a. Jej pomyślny przebieg otwiera kolejny etap prac nad udostępnieniem płatności zbliżeniowych BLIK wszystkim użytkownikom urządzeń Apple, na usługę trzeba będzie jednak poczekać co najmniej kilka miesięcy. Rozpoczęty właśnie pilotaż pozwoli sprawdzić pełny przebieg płatności oraz współpracę systemów zaangażowanych w obsługę transakcji.

Pilotaż rozpoczęto w aplikacji PKO Junior, przeznaczonej dla dzieci do 13. roku życia. Docelowo rozwiązanie ma jednak odpowiadać na potrzeby wszystkich klientów banku korzystających z urządzeń Apple, podano.

„Jesteśmy numerem jeden pod względem płatności zbliżeniowych BLIK-iem na Androidzie – nasi klienci realizują ponad połowę takich płatności na rynku. iOS pozostawał dotychczas poza tym rozwiązaniem, więc jako pierwsi rozpoczęliśmy jego testy w realnym środowisku. Chcemy mieć gotową odpowiedź na potrzeby tych klientów i być liderem również w ekosystemie Apple. Dla młodych użytkowników iPhone’ów ma to szczególne znaczenie, ponieważ część z nich, ze względu na ograniczenia wiekowe Apple Pay, nie może dziś płacić zbliżeniowo telefonem. BLIK w aplikacji bankowej PKO Junior może im to umożliwić, a jednocześnie wspierać naukę bezpiecznego korzystania z pieniędzy” – powiedział dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO BP Paweł Placzke, cytowany w komunikacie.

Przeprowadzenie pierwszej i kolejnych pilotażowych płatności nie oznacza jeszcze pełnego wdrożenia usługi dla klientów. Przed BLIK-iem i PKO BP pozostają prace nad doskonaleniem rozwiązania. Kolejne etapy projektu obejmą dalsze testowanie i optymalizację rozwiązania oraz przygotowanie go do udostępnienia na masową skalę. Potrwa to co najmniej kilka miesięcy, dlatego dziś nie można jeszcze podać dokładnego terminu wdrożenia.

„Udana transakcja na iOS to przełom w rozwoju płatności zbliżeniowych BLIK i wyraźny sygnał, że długo wyczekiwana przez rynek zmiana jest coraz bliżej. Jednocześnie pokazuje, że obecna skala systemu nie wyczerpuje naszych ambicji. Kanał POS nadal daje nam dużą przestrzeń do wzrostu, dlatego rozwijamy rozwiązania, które zwiększają możliwości korzystania z BLIK-a i wspierają biznes naszych partnerów bankowych. Przed nami dalsze testy i prace nad usługą, które pozwolą przygotować ją do szerszego udostępnienia użytkownikom” – zakończyła wiceprezeska w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIK-a, Monika Król.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 583 mld zł na koniec 2025 r.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIK-a w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

Źródło: ISBnews