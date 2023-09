PKO Bank Polski udzielił finansowania dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie o wartości 80 mln zł, w tym 40 mln zł na zakup zeroemisyjnych autobusów, podał bank.

„Cieszymy się, że PKO Bank Polski będzie partnerem MPK Kraków w realizacji ważnej dla mieszkańców Krakowa inwestycji w nowoczesny tabor autobusowy. Dziękujemy za zaufanie. Jestem przekonana, że zeroemisyjny tabor to istotny kierunek rozwoju dla nowoczesnych miast, które chcą dbać o jakość powietrza i komfortowy transport publiczny. Jako ich partner finansowy zapewniamy doradztwo w doborze struktury finansowania projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, które mają przełożenie na jakość życia mieszkańców” – powiedziała dyrektor Biura Klienta Sektora Publicznego w PKO BP Anna Węgrzanowska.

PKO Bank Polski podpisał umowę z MPK Kraków o wartości 40 mln zł na zakup zeroemisyjnych autobusów oraz 40 mln zł na kredyt obrotowy, który zostanie przeznaczony na zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej spółki. Zaangażowanie PKO Banku Polskiego w finansowanie transportu publicznego w naszym kraju przekracza 2 mld zł. Zgodnie ze swoją strategią w obszarze ESG PKO Bank Polski wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska i klimatu takie jak zrównoważony transport i elektromobilność.

PKO BP obsługuje budżety prawie 300 samorządów, w tym siedmiu województw i trzydziestu trzech miast na prawach powiatu. Jest także liderem emisji obligacji komunalnych z ok. 40% udziałem w rynku. Ponad 1 mld zł finansowania udzielonego przez bank na inwestycje w samorządowy transport kolejowy potwierdza wiodącą rolę banku w tym segmencie, podano.

„Finansowanie zakupu zeromisyjnych autobusów przez MPK Kraków wpisuje się w strategię PKO Banku Polskiego w zakresie ESG. Celem strategicznym banku jest bycie liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym poprzez angażowanie się w zielone projekty, m.in. w zakresie energetyki wiatrowej i słonecznej oraz mniejszych eko inwestycji. Grupa PKO Banku Polskiego udzieliła firmom w ciągu roku (od czerwca 2022 do czerwca 2023) zielonych kredytów na kwotę 3,4 mld zł, co oznacza wartościowo wzrost o 78% w ujęciu rok do roku” – czytamy w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews