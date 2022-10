Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 7 mln, podał PKO Bank Polski (PKO BP). Od momentu uruchomienia użytkownicy logowali się do niej ponad 5,7 mld razy i wykonali ponad 1,5 mld transakcji na łączną kwotę 417 mld zł.

„7 milionów aktywnych aplikacji IKO to 7 milionów dowodów potwierdzających, że PKO Bank Polski jest liderem mobilnej bankowości i konsekwentnie rozwija się cyfrowo. Nasza aplikacja jest użyteczna, wygodna i bezpieczna. Nieustannie rosnące liczby, pokazujące aktywne korzystanie przez użytkowników IKO z usług bankowych i pozabankowych, udowadniają, że trafnie doskonalimy i rozbudowujemy aplikację dostosowaną do ich potrzeb. Bankowość w smartfonie wraz z rosnącym ekosystemem rozmaitych usług dodanych to przyszłość i nowe możliwości zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych. Aplikacja mobilna IKO będzie jednym z filarów rozwoju największego polskiego banku w kolejnych latach” – powiedział wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Paweł Gruza, cytowany w komunikacie.

Od ponad 9 lat aplikacja mobilna PKO BP dynamicznie się rozwija zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i dostarczanych funkcji oraz usług, podkreślono.

„Te 7 milionów aktywnych IKO to między innymi efekt wsłuchiwania i wczytywania się w opinie użytkowników naszej aplikacji i klientów PKO Banku Polskiego. IKO z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc, oferuje coraz szerszy i stale się rozwijający wachlarz funkcji. Systematycznie dokładamy nowe 'cegiełki’ w aplikacji, które dają użytkownikom do dyspozycji kolejne praktyczne i intuicyjnie obsługiwane usługi. Stale odnotowujemy też nowe rekordy liczby i wartości transakcji wykonywanych w kanale mobilnym. Aplikacja PKO Banku Polskiego to dla milionów naszych klientów wygodne narzędzie, którym posługują się w codziennym życiu” – dodał dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO BP Michał Macierzyński.

Użytkownicy IKO chętnie korzystają również z asystenta głosowego, który działa w aplikacji od ponad dwóch lat. Od momentu uruchomienia przeprowadził już 2 mln rozmów z klientami, obecnie jest to 150 tys. dialogów miesięcznie. Przy pomocy asystenta, oprócz analizy wydatków i oszczędności, można m.in. zrobić przelew zwykły do odbiorcy zdefiniowanego lub na numer konta, zrobić przelew na telefon, sprawdzić stan konta, przeszukać historię konta, doładować telefon, zapłacić BLIKIEM, spłacić kartę kredytową lub zmienić limity transakcyjne na karcie. Wspieranych przez asystenta funkcji będzie stopniowo przybywać, zapowiedziano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews