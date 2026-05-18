PKO Bank Polski podpisał pierwszą umowę finansowania na rynku litewskim od momentu otwarcia przedstawicielstwa w Wilnie w grudniu 2025 roku. PKO BP udzielił kredytu spółce UAB TETAS, należącej do państwowej grupy EPSO-G, odpowiadającej za strategiczną infrastrukturę energetyczną Litwy, podał bank. Transakcja wpisuje się w realizację strategii zagranicznej ekspansji banku oraz wzmacnianie obecności polskiego kapitału w Europie.

Umowa została zawarta w wyniku przetargu wygranego przez PKO Bank Polski, ogłoszonego przez grupę EPSO-G, podano.

„Zaledwie kilka miesięcy po otwarciu przedstawicielstwa w Wilnie finalizujemy pierwszą transakcję na rynku litewskim, co potwierdza skuteczność i tempo realizacji naszej strategii zagranicznej. Chcemy konsekwentnie budować pozycję PKO Banku Polskiego jako najbardziej rozpoznawalnego polskiego banku w Europie – obecnego tam, gdzie rozwija się biznes i realizowane są strategiczne projekty regionu. Dlatego równolegle pracujemy nad uruchomieniem kolejnych placówek zagranicznych, które jeszcze bardziej wzmocnią nasze możliwości wspierania klientów na europejskich rynkach” – powiedział wiceprezes nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej Krzysztof Dresler, cytowany w komunikacie.

„Pierwsza transakcja na rynku litewskim ma dla nas znaczenie wykraczające poza pojedyncze finansowanie. Pokazujemy, że mamy kompetencje do realizacji transgranicznych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej i możemy aktywnie wspierać rozwój strategicznej infrastruktury w regionie. Finansowanie infrastruktury energetycznej na Litwie potwierdza, że polski kapitał i polskie instytucje finansowe mogą odgrywać coraz większą rolę w integracji gospodarczej regionu oraz w budowie jego odporności na wyzwania geopolityczne i energetyczne” – dodała dyrektor Pionu Korporacyjnej Bankowości Zagranicznej Magdalena Rutkowska.

Grupa EPSO-G realizuje strategiczne projekty związane m.in. z rozwojem połączeń energetycznych z Polską, Łotwą i Niemcami oraz wzmacnianiem odporności infrastruktury energetycznej regionu. W 2025 roku grupa przeznaczyła na inwestycje infrastrukturalne ponad 211 mln euro.

Obecnie PKO Bank Polski pracuje nad uruchomieniem kolejnych czterech zagranicznych placówek, które – zgodnie z planem – mają rozpocząć działalność przed końcem 2027 roku. Strategia banku na lata 2025-2027 zakłada czterokrotne zwiększenie liczby przedstawicielstw i oddziałów korporacyjnych w krajach Unii Europejskiej – do 12 jednostek, zakończono.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 583 mld zł na koniec 2025 r.

