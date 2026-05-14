Grupa PKO BP podtrzymała cel wzrostu udziałów w finansowaniu klientów biznesowych do 18% z ok. 17% obecnie, zgodnie ze strategią na lata 2025-2027, jak również cel zwiększenia liczby klientów detalicznych do 15 mln, poinformował prezes Szymon Midera.

Dzięki pełnej kontroli rozwiązań oferowanych klientom i synergii między spółkami z Grupy, a także długofalowym inwestycjom w ekosystemy, bank był w stanie zwiększyć portfel klientów o 319 tys. r/r i na koniec marca liczba klientów banku wzrosła do 12,53 mln (o 2,6% r/r) z czego 11,83 mln to klienci detaliczni (wzrost o 2,4% r/r).

„[Po I kw.] Najbardziej cieszę się z przyrostu liczby klientów […] nasza strategia z końca 2024 r. spowodowała wyostrzenie ambicji banków, ale stajemy się bardziej odporni na konkurencję banków, która się nasila i będzie się nasilać. Dziś PKO BP rośnie najszybciej, mamy złoty czas w historii banku. Otworzyliśmy ten rok najmocniej na rynku i tak zamierzamy ten rok zamknąć […] Przesunęliśmy się do ponad 17% udziału w finansowaniu klientów biznesowych i przed nami ponad 1 pkt proc. dalszego wzrostu w strategii” – powiedział prezes na konferencji.

Podtrzymał cel w strategii osiągnięcia 15 mln klientów klientów detalicznych m.in. dzięki partnerstwom ekosystemowym i zapowiedział, że bank będzie nadal rozwijał ekosystem, ale obecnie koncentruje się na współpracy z Allegro oraz z siecią Żabka.

„Cel jest niezwykle ambitny i tradycyjne podejście do biznesu niewiele da. My nacisk akwizycyjny kładziemy na współpracę biznesową z naszymi partnerami […] koncentrujemy się na tym nie jak dojść do 15 mln, ale żeby procesy onboardingowe były najlepsze na rynku […] widzimy potencjał, żeby jeszcze w tym roku współpraca z Allegro przyniosła nam 250, a nawet 300 tys. nowych klientów. A jest też współpraca z Żabką. I tych dwóch partnerów daje już bardzo duży potencjał” – powiedział prezes.

„Tych dwóch partnerów, których mamy to liderzy rynku e-commerce i rynku convenience i chcemy się skoncentrować na podpisanych z nimi porozumieniach, ale nie odpuszczamy i będziemy ten ekosystem rozbudowywać, jednak pełna koncentracja jest na współpracy z Allegro i Żabką” – dodał.

Partnerstwa ekosystemowe – obok wzrostu organicznego – stają się ważnym źródłem pozyskiwania nowych klientów i w dłuższym horyzoncie mogą odpowiadać nawet za ok. 60% pozyskiwanych relacji. Przykładem jest Allegro Klik, najszybciej rozwijająca się metoda płatności na tej platformie, z której w krótkim czasie skorzystało ponad 220 tys. użytkowników. Równolegle rozwijany jest Automarket.pl oraz pilotażowo nowe rozwiązania we współpracy z Grupą Żabka, które mają zostać szerzej udostępnione w II poł. roku.

Odnosząc się do kredytów korporacyjnych prezes zaznaczył, że konkurencja cenowa na rynku jest bardzo silna, ale PKO BP nie będzie konkurował na marże odsetkowe.

„Cieszymy się z tego, że mamy dwucyfrowe wzrosty [w kredytach korporacyjnych] ale nie będziemy obniżać marż i uczestniczyć w wojnie cenowej” – dodał.

PKO BP chce też w 2026 roku utrzymać wynik odsetkowy na poziomie zbliżonym do 2025 roku.

W segmencie kredytów klientów korporacyjnych bank umocnił w I kw. 2026 r. swój udział do ponad 17% (+0,23 pkt proc.) dzięki dalszemu wzrostowi wartości portfela w tempie 12,1% r/r, co w dużej mierze jest efektem szybszego wzrostu wolumenów w kredytach inwestycyjnych – istotnie wyższego niż wzrostu finansowania bieżącego – co potwierdza powrót firm do realizacji projektów rozwojowych.

W I kw. 2026 r. PKO Bank Polski odnotował 2522 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 2469 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5953 mln zł wobec 5982 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1378 mln zł wobec 1253 mln zł rok wcześniej. Grupa wypracowała w I kw. 2026 7,64 mld (+0,9% r/r) przychodów z działalności biznesowej i 2,52 mld zł zysku netto, o 2,1% więcej niż w tym samym okresie 2025 r.

Bank podkreślił, że jako jedyny na rynku odnotował dwucyfrową dynamikę wzrostu we wszystkich głównych portfelach kredytowych – saldo kredytów konsumpcyjnych zwiększyło się o 20,5%, hipotecznych o 12,6%, a korporacyjnych o 12,1% r/r.

Oszczędności klientów indywidualnych i firm przekroczyły 707 mld zł i były o 15% wyższe niż rok wcześniej. Finansowanie udzielone klientom wzrosło do 338 mld zł, czyli o 12,7% r/r.

Wyniki finansowe Grupy pozostają stabilne mimo bardziej wymagającego otoczenia. Łączny wynik na działalności biznesowej wyniósł 7,6 mld zł, przewyższając wynik zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 583 mld zł na koniec 2025 r.

