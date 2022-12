PKO Bank Polski pracuje nad zmianami w procesie zawierania ugód z kredytobiorcami we frankach szwajcarskich, zapowiedział wiceprezes PKO kierujący pracami zarządu Paweł Gruza.

„Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o proces zawierania ugód frankowych, czyli szukania sprawiedliwego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla naszych klientów, jak i banku. Zawarliśmy już ponad 18 tysięcy takich ugód. Obecnie pracujemy nad kolejnymi, korzystnymi zmianami naszej oferty. Będziemy je intensywnie promować i mam nadzieję, że duża część frankowego portfela kredytowego do czasu orzeczenia TSUE znajdzie rozwiązanie na drodze ugodowej” – powiedział Gruza w rozmowie z Business Insider Polska.

„Cały czas monitorujemy proces zawierania ugód z kredytobiorcami frankowymi i pracujemy nad jego ulepszeniem. Jesteśmy tuż przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej kształtu zmian w procesie” – dodał.

Jak podawał wcześniej bank w raporcie kwartalnym, PKO BP zawarł do końca września br. 17 476 ugód z klientami indywidualnymi posiadającymi kredyty w CHF. W sumie do 30 września 2022 roku zarejestrowano 30,8 tys. wniosków o mediacje, 17 944 mediacje zakończyły się pozytywnie, 7 027 mediacji zakończyło się negatywnie.

Gruza wyraził też oczekiwanie, że w najbliższych latach poziom stóp procentowych będzie korzystniejszy dla kredytobiorców i umożliwi im konwersję kredytów na złote na lepszych warunkach. Jego zdaniem, wciąż jest miejsc na rozstrzygnięcie tego problemu na drodze ustawowej.

„Z jednej strony, mamy kwestię znalezienia sprawiedliwego rozwiązania zarówno dla klientów, jak i banków. Tutaj kluczowe będzie orzecznictwo TSUE. Z drugiej, to kwestia praktyczna, czyli rozwiązanie nabrzmiałego problemu tysięcy postępowań sądowych, które nie są optymalnym sposobem dochodzenia do sprawiedliwości. W takim kontekście należy rozpatrywać rozwiązania ustawowe. Inne kraje zrobiły to wcześniej, a my polegamy na drodze sądowej. Myślę, że wciąż jest przestrzeń na rozwiązania legislacyjne w kwestii kredytów frankowych” – powiedział.

Gruza zapewnił, że PKO BP ma odpowiedni poziom rezerw na kredyty frankowe i bank czuje się bezpiecznie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews