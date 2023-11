Pracownicy PKO Banku Polskiego stworzyli 218 narzędzi z wykorzystaniem technologii low code/no code do obsługi procesów wewnętrznych, podał bank. To kontynuacja strategicznego kierunku na innowacje w banku, który zakłada transformację cyfrową także w obszarze operacji, podkreśliła instytucja.

„Strategia PKO Banku Polskiego skoncentrowana jest na nowoczesnych technologiach, które pozwalają nam szybciej rozwijać się i lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Aby ten rozwój był możliwy, zmieniamy się także wewnętrznie, na organizację bardziej zwinną i cyfrową, która potrafi lepiej i szybciej reagować na bieżące wyzwania biznesowe. Wspiera nas w tym technologia low code/no code, która pozwala sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie hiperautomatyzacji procesów i szybkiego dostarczania aplikacji” – powiedział wiceprezes odpowiedzialny za obszar technologii Artur Kurcweil, cytowany w komunikacie.

Dotychczas pracownicy operacji PKO BP samodzielnie stworzyli już 218 narzędzi na platformie iWorkflow. Jak wyjaśnia bank dzięki temu coraz więcej powtarzalnych i prostych procesów back office wykonywanych jest automatycznie, zastępując arkusze Excel, zewnętrzne aplikacje czy przesyłanie dokumentów drogą mailową. Tego typu narzędzia cyfrowe wykorzystywane są w operacjach m.in. do obsługi faktur, archiwizacji dokumentów, monitorowania i administrowania produktów, obsługi ugód kredytowych czy wsparcia pracy doradców. W tym roku zrealizowały one 85 tys. zadań, wskazano w materiale.

Technologia low code/no code pozwala tworzyć rozwiązania IT z gotowych komponentów oraz ogranicza do minimum potrzebę ręcznego pisania kodu. Dzięki tej technologii pracownicy biznesowi mogą samodzielnie projektować narzędzia przeznaczone do własnego użytku, bez konieczności angażowania developerów, podano.

Podstawowym środowiskiem pracy wykorzystywanym w PKO BP do tworzenia narzędzi na bazie low code/no code jest platforma iWorkflow. Udostępnia ona narzędzia do projektowania procesów w trybie „no code”. Pozwala tworzyć proste procesy, ale również bardziej rozbudowane z możliwością integrowania z innymi aplikacjami banku, OCR, RPA czy też z obsługą skrzynek mailowych. W PKO Banku Polskim trwają prace nad możliwością tworzenia również prostych aplikacji oraz bardziej zaawansowanych rozwiązań w trybie „low code”. Obecnie rozwiązania na platformie tworzy 120 użytkowników, podano także.

Wykorzystywanie technologii low code/no code to element hiperautomatyzacji procesów w banku. PKO BP łącznie zrobotyzował 270 procesów biznesowych. W ciągu nieco ponad roku roboty zrealizowały w banku 100 mln zadań, co oznacza dwukrotne przyspieszenie robotyzacji w porównaniu z poprzednimi latami, podsumowano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews