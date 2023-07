Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego stworzyła integracyjne rozwiązanie zapewniające bezpieczne i niezawodne połączenie między systemami banku a zewnętrznymi dostawcami usług, podał bank. Bankowa platforma usług dodatkowych wykorzystuje technologię Google Cloud.

„Technologie chmurowe to obok sztucznej inteligencji i wykorzystania danych trzon rozwoju technologicznego naszego banku. Wykorzystujemy chmurę wszędzie tam, gdzie pozwala nam ona poprawiać doświadczenie klienta i tworzyć dla niego nową wartość. Platforma usług dodatkowych PKO to kolejny projekt w ramach naszej strategii Road to Cloud. To rozwiązanie, które zmieni nasz model współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług cyfrowych i pozwoli na jeszcze szybszy oraz efektywniejszy rozwój usług VAS w aplikacji IKO i serwisie internetowym iPKO” – powiedział wiceprezes banku odpowiedzialny za obszar technologii Artur Kurcweil, cytowany w komunikacie.

PKO BP stworzył Platformę usług dodatkowych, by – jak podkreśla – efektywniej rozwijać usługi VAS w aplikacji IKO i serwisie internetowym iPKO. Zastosowanie technologii chmurowej sprawia, że dostawcy usług cyfrowych i startupy mogą w łatwy sposób podłączyć się do systemów banku i oferować swoje usługi jego klientom. Projekt to efekt współpracy z firmą Accenture, która jest partnerem technologicznym Grupy PKO. Platforma jest rozwiązaniem integracyjnym opartym o Google Cloud. Ważnym jej elementem jest obszar API, który służy do komunikacji z dostawcami przy obsłudze procesów sprzedażowych i posprzedażowych, wyjaśniono w materiale.

Bank podkreśla, że Platforma usług dodatkowych to nie pierwsza inicjatywa banku powstała we współpracy z Accenture. W ostatnich latach PKO BP realizował szereg innowacyjnych projektów przy wsparciu Accenture m.in. wdrożenie platformy SAP Success Factors, do nowoczesnej obsługi procesów kadrowo – płacowych dla 23 tys. pracowników czy wdrożenie MS Teams na 10 tys. komputerach oraz 3 tys. telefonów, co umożliwiło pracownikom banku pracę zdalną.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews