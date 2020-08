PKO Bank Polski udostępnił usługę wideodoradcy dla klientów indywidualnych. Podczas rozmowy online można złożyć wniosek o kartę kredytową, pożyczkę gotówkową, ubezpieczenie komunikacyjne oraz otwarcie limitu w koncie, podał bank. Do tej pory z usługi korzystali klienci firmowi.

„Zgodnie z zapowiedzią złożoną w maju, kiedy to bank uruchomił usługę wideodoradcy dla firm, rozszerzamy jej zakres udostępniając ją także dla klientów indywidualnych. Nasi doradcy nie tylko informują o ofercie banku podczas rozmowy online, ale także pomagają skorzystać z niej. Na początek mają możliwość złożenia wniosku o kartę kredytową, pożyczkę gotówkową, ubezpieczenie komunikacyjne oraz otwarcie limitu w koncie” – powiedział dyrektor biura klienta podstawowego Bartosz Błaszczyk, cytowany w komunikacie.

Rozmowa wideo z doradcą PKO może odbyć się w dni robocze w godzinach 9-17. Chcąc z niej skorzystać, należy wejść na stronę w serwisie internetowym banku i skorzystać z linku do krótkiego formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić. Na podany adres, zamawiający rozmowę otrzymuje email z linkiem do przeprowadzenia testu połączenia. Należy postępować zgodnie z instrukcjami z e-maila i sprawdzić, czy link działa na urządzeniu, z którego dokonywane jest połączenie. Może to być komputer stacjonarny/laptop lub smartfon z przeglądarką internetową (zalecany Chrome) czy aplikacją Google Meet. Przed zaplanowaną wideokonferencją z doradcą, na wskazany numer telefonu przyjdzie SMS, a na adres poczty elektronicznej e-mail z prośbą o dołączenie do spotkania, z linkiem do połączenia wideo, wyjaśniono.

Rozmowa wideo jest w pełni bezpieczna. Formularz rejestracji jest obsługiwany w domenie internetowej banku, rozmowa jest realizowana przez szyfrowane łącze. Bezpieczeństwo strony z formularzem potwierdza stosowany protokół HTTPS i oficjalny certyfikat SSL PKO Banku Polskiego, a wideorozmowy oficjalny certyfikat SSL Google Meet, zaznaczono.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews