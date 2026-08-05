PKO Bank Polski (PKO BP) wdrożył pierwszego suwerennego agenta AI, który wspiera obsługę korespondencji mailowej, podał bank. Sztuczna inteligencja czyta i klasyfikuje przychodzące do banku wiadomości, co w praktyce oznacza szybszą – nawet o 70% – obsługę klientów.

„Do PKO Banku Polskiego co miesiąc trafia średnio kilkadziesiąt tysięcy maili od klientów. Dotychczas to pracownicy banku zajmowali się: analizą treści wiadomości, rozpoznaniem rodzaju sprawy, przypisaniem jej odpowiedniej kategorii oraz przekazaniem do odpowiedniego zespołu. Uruchomiony w banku agent AI automatyzuje analizę korespondencji, dzięki czemu klienci szybciej dostaną odpowiedzi na swoje wiadomości” – czytamy w komunikacie.

Za co odpowiada agent AI:

analizuje treść maila,

identyfikuje temat,

klasyfikuje zgłoszenie,

proponuje dalszy sposób obsługi, wymieniono.

Agent AI wdrożony właśnie w środowisku technologicznym banku ma własną tożsamość cyfrową i działa według narzuconych mu standardów bezpieczeństwa – ma wytyczne dotyczące zakresu i formy swojej pracy i musi się ich bezwzględnie trzymać. Jednocześnie działa w modelu human in the loop – sztuczna inteligencja wspiera obsługę korespondencji, natomiast kluczowe decyzje pozostają po stronie pracowników banku.

„To pierwszy w pełni suwerenny technologicznie agent wdrożony w naszym banku. Rozwiązanie zostało zaprojektowane i zbudowane przez Formację Hiperautomatyzacji przy wsparciu Centrum Kompetencji AI. Pokazujemy, że zaawansowane systemy agentowe można skutecznie rozwijać wewnątrz organizacji, zachowując pełną kontrolę nad technologią, danymi i bezpieczeństwem” – powiedział dyrektor Departamentu Hiperautomatyzacji PKO BP Arkadiusz Szot, cytowany w materiale.

To pierwsze wdrożenie jest początkiem szerszej transformacji operacji bankowych z wykorzystaniem technologii agentowych.

„To kamień węgielny budowy modelu Agentic Operations w PKO Banku Polskim. Do końca roku planujemy uruchomienie kolejnych 30 agentów wspierających procesy operacyjne. Każde z tych rozwiązań będzie mogło być wykorzystywane także w innych obszarach banku. Widzimy w tym ogromny potencjał przede wszystkim dla jeszcze lepszej jakości obsługi klientów i komfortu pracy naszych pracowników, przy jednoczesnym wzroście efektywności organizacji” – podkreśliła dyrektor Pionu Transformacji Usług PKO BP Agnieszka Wrońska.

Uruchomienie agenta AI jest kolejnym etapem realizacji strategii AI Everywhere. Dzięki niej bank udostępni możliwości sztucznej inteligencji pracownikom, rozwinie ekosystem AI, zbuduje jeszcze lepsze doświadczenia klientów i nowy model usług, zakończono w informacji.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 583 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews