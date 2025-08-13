PKO Bank Polski zarejestrował ponad 66,8 tys. wniosków o mediację i podpisał łącznie 53,2 tys. ugód z posiadaczami kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich do końca czerwca 2025 r., podał bank.

„Do 30 czerwca 2025 roku zarejestrowano ponad 66,8 tys. wniosków o mediacje, 53,4 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie, a 15,7 tys. negatywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 30 czerwca 2025 roku wyniosła 53,2 tys., z czego 42,3 tys. ugód zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 10,9 tys. ugód w toku postępowań sądowych” – czytamy w raporcie kwartalnym.

PKO Bank Polski w 2025 roku kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających czynne kredyty zabezpieczone hipotecznie w CHF. Ugoda polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w złotych (PLN), tak jakby od początku udzielony kredyt był kredytem złotowym. Ugody są proponowane w toku postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Bank na szeroką skalę proponuje też ugody w odniesieniu do kredytów objętych postępowaniami sądowymi.

„W I półroczu 2025 roku grupa kapitałowa banku zwiększyła odpis na koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (CHF i EUR) o 2 222 mln zł. Wysokość tych kosztów wynika z aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka prawnego, które dotyczą zwiększenia spodziewanych kosztów programu ugód, zmian poziomu rozstrzygnięć spraw sądowych oraz aktualizacji szacowanych kosztów dotyczących odsetek ustawowych naliczonych za czas trwania sporu z klientem” – czytamy dalej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews