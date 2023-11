PKO Leasing zanotował dynamiki finansowania samochodów osobowych na poziomie ponad 30% r/r po 9 miesiącach br., podała spółka. Największe wzrosty miały miejsce w segmencie aut premium.

„Prognozujemy, że wzrosty zostaną z nami do końca tego roku. To w dużej mierze zasługa klientów instytucjonalnych, którzy odblokowali wstrzymane w zeszłym roku inwestycje i obecnie wymieniają firmowe floty. Poza tym wyraźnie poprawiła się dostępność samochodów. Nie tylko nowych, bo obserwujemy zwiększony ruch także w pojazdach pokontraktowych. Jesteśmy rynkowym liderem w obszarze aut używanych i stanowi on mocny punkt naszego tegorocznego wyniku. Co również istotne, utrzymuje się popyt na marki premium – luksusowe samochody świetnie radziły sobie w kryzysowych latach i to się w tym roku nie zmienia. W tym obszarze także należymy do rynkowej czołówki, a w ostatnich miesiącach kładziemy na niego wyjątkowo silny nacisk” – powiedział dyrektor Biura Kompetencji ds. Rynku Samochodów Osobowych w PKO Leasing Maciej Matelski, cytowany w komunikacie.

„W naszym portfelu marki premium przyrastają szybciej w porównaniu z rynkiem. Specjalizujemy się w finansowaniu aut z tego segmentu i ostatnie miesiące poświęciliśmy na jego odważny rozwój, co przekłada się na nasze bardzo dobre wyniki. Po trzecim kwartale 2023 r., w głównych markach premium, odnotowaliśmy wzrost dynamiki finansowania o ponad 40% r/r. Zwiększyliśmy również nasze udziały rynkowe z ponad 10% w 2022 r. do ponad 16% w 2023 r. Przykładem dobrych decyzji biznesowych jest nasze partnerstwo z firmą Inchcape JLR Poland. W ramach współpracy oferujemy jej klientom finansowanie luksusowych marek: Jaguar, Range Rover, Defender i Discovery” – dodał Matelski

Jak wskazują eksperci PKO Leasing, marki premium są wciąż odporne na zawirowania makroekonomiczne – to m.in. wpływ polityki rabatowej dealerów. W tym roku obniżki cen sięgną w tym segmencie kilkunastu, a w przypadku niektórych marek przekroczą nawet 20%. Przyznają, że na wybrane modele aut z górnej półki trzeba czekać do 5-6 miesięcy, ale ceny są na tyle atrakcyjne, że nie wpływa to negatywnie na popyt. Ich zdaniem, to dlatego, że klienci luksusowych aut kierują się przede wszystkim potrzebą, a nie sytuacją na rynku. W efekcie takie czynniki, jak np. wysoka inflacja lub kilkumiesięczne oczekiwanie na auto w mniejszym stopniu wpływają na ich decyzje zakupowe.

Wyniki branży leasingowej oraz w ogóle sprzedaży aut w Polsce (ponad 350 tys. rejestracji pojazdów nowych od stycznia do września 2023 r., czyli +10,6 proc. r/r – dane: IBRM Samar) również potwierdzają odbicie rynku samochodów osobowych, wskazano także w materiale.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews