PKP Cargo w restrukturyzacji podpisało list intencyjny z koreańską spółką Shung Shin Rolling Stock Technology (SSRST), dotyczący planowanego wspólnego przedsięwzięcia, podała spółka.

„Przedmiotem porozumienia jest ustanowienie ramowych zasad współpracy pomiędzy stronami przy przygotowaniu, opracowaniu i realizacji projektu dotyczącego 'Taboru kolejowego w ramach logistyki obronnej w Polsce’. Projekt zakłada rozwój nowoczesnego taboru kolejowego przeznaczonego m.in. do transportu ciężkiego sprzętu wojskowego oraz wsparcia mobilności wojskowej i systemu logistyki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w komunikacie.

PKP Cargo posiada zasoby, w tym nieruchomości oraz potencjał kadrowy, umożliwiające realizację projektu, w szczególności w zakresie montażu i produkcji wagonów kolejowych w Polsce we współpracy z partnerem zagranicznym. Potencjalną lokalizacją realizacji projektu jest teren spółki zlokalizowany w obrębie węzła kolejowego PKP Szczecin Port Centralny, wskazano w materiale.

SSRST wniesie do projektu swoje doświadczenie oraz wybrane know-how w zakresie produkcji taboru kolejowego.

Strony dopuszczają możliwość powołania spółki celowej w Polsce, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu, oraz zadeklarowały współpracę w zakresie pozyskania finansowania realizacji projektu, w tym z udziałem instytucji finansowych, takich jak: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, agencje kredytów eksportowych oraz Korea Eximbank The Export – Import Bank of Korea, podano również.

Szczegółowe zasady odnoszące się do zawiązania spółki celowej oraz zasad finansowania i realizacji projektu określone zostaną w umowie inwestycyjnej oraz umowach finansowych.

Podpisane porozumienie ma charakter niewiążący i obowiązuje przez okres 12 miesięcy. W tym czasie strony będą prowadzić negocjacje w celu zawarcia szczegółowych umów współpracy, podsumowano.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

