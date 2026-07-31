PKP Cargo w restrukturyzacji zawarło z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE umowy na przewozy węgla kamiennego, kamienia wapiennego oraz mączki wapiennej, podała spółka. Umowy obowiązywać będą w okresie 8 miesięcy od dnia ich zawarcia. Łączny wolumen objęty umowami wynosi 1,715 mln ton, natomiast maksymalna łączna wartość umów wynosi 76,1 mln zł brutto.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews