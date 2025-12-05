PKP Cargo ocenia, że przedłużenie terminów na wyrażenie opinii przez radę wierzycieli o planie restrukturyzacyjnym oraz propozycjach układowych do 2 lutego 2026 roku „nie burzy” harmonogramu restrukturyzacji, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Jednocześnie wskazała, że złożenie ostatecznej treści propozycji układowych, które miałyby podlegać głosowaniu, w terminie do 27 lutego to ambitne, ale realne zadanie.

„Ten dodatkowy miesiąc nie burzy harmonogramu restrukturyzacji. Pewne prace mogą też być zrównoleglone i w związku z tym sąd zaproponował, ażeby propozycje układowe były również zrewidowane, przedstawione jak najszybciej i jak najszybciej stanowiły obszar uzgodnień z wierzycielami. Tu sąd zakreślił datę końca lutego. To jest bardzo krótki, ambitny termin, ale nie jest terminem niemożliwym do dochowania” – powiedziała Wasilewska-Semail podczas konferencji prasowej.

„Stąd zakładamy, że od samego początku 2026 r. będziemy prowadzili intensywne rozmowy z wierzycielami, by wypracować jak najlepszy sposób obsługi wierzytelności; by jak najszybciej zamknąć kwestie związane z negocjacją propozycji układowych i zamknąć okres sanacji spółki tak, żeby spółka mogła w normalny sposób pozyskiwać przede wszystkim zdolność kredytową” – dodała.

Na początku grudnia sędzia-komisarz zgodził się na przedłużenie radzie wierzycieli PKP Cargo w restrukturyzacji terminów na wyrażenie opinii o planie restrukturyzacyjnym oraz propozycjach układowych, określając nowy termin ich złożenia na 2 lutego 2026 roku. Jednocześnie, z uwagi na okoliczności sprawy, sędzia-komisarz zobowiązał spółkę i zarządcę masy sanacyjnej do współpracy z radą wierzycieli w zakresie związanym z planem restrukturyzacyjnym oraz propozycjami układowymi i określił spółce termin na złożenie ostatecznej treści propozycji układowych, które miałyby podlegać głosowaniu, do dnia 27 lutego 2026 roku.

Prezes poinformowała też, że zarząd nie bierze pod uwagę ustalenia kapitału docelowego w spółce.

„Zarząd rozważał kwestię ustalenia kapitału docelowego, który jest instrumentem, który pozwala w ciągu 3 lat przeprowadzić ewentualnie emisję kapitału. Nie jest to równoznaczne z decyzją o emisji.[…] Nie mamy tego kapitału dzisiaj na stole. […] Po prostu tego elementu nie bierzemy pod uwagę w naszych dalszych rozważaniach dotyczących kwestii kapitałowych” – wyjaśniła.

Prezes poinformowała także, że spółka zamierza kontynuować dezinwestycje.

„Zamierzamy kontynuować proces dezinwestycji w obszarze zbędnego taboru i tu mamy określone już pewne liczby i konkretne składniki taborowe, które mogłyby podlegać zbyciom w horyzoncie kwartału. Mamy zamiar również kontynuować kwestie związane z dezinwestycjami w obszarze nieruchomości. Jeśli chodzi o I kw. przyszłego roku tematy dezinwestycyjne będą prowadzone i będą finalizowane w I kw. 2026 r.” – wskazała.

„Prowadzimy też dezinwestycje aktywów […] w obszarze infrastrukturalnym, czyli Cargotor. Ten obszar też jest prowadzony i powinien się zakończyć na przełomie roku bądź w I kw. przyszłego roku” – dodała.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews