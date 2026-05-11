Sędzia-komisarz wydał – na wniosek PKP Cargo w restrukturyzacji – zarządzenie dotyczące przedłużenia terminu na złożenie przez spółkę propozycji układowych do 30 czerwca, podało PKP Cargo.

Sędzia „wyznaczył PKP Cargo […] ponowny ostateczny termin na złożenie propozycji układowych, które zostaną poddane pod głosowanie w dalszej procedurze, na dzień 30 czerwca 2026 roku, wskazując jednocześnie, że w razie wydania w dalszym kroku postanowienia o przeprowadzeniu głosowania bez zwoływania zgromadzenia wierzycieli […] nie planuje już dopuszczać możliwości dalszej zmiany propozycji układowych już po w/w dacie lub też złożenia nowych propozycji układowych; zobowiązał zarządcę oraz PKP Cargo do pozyskania opinii rady wierzycieli przed złożeniem ostatecznej wersji propozycji układowych do akt sprawy oraz do przekazania projektu ostatecznych propozycji układowych radzie wierzycieli oraz poszczególnym jej członkom nie później niż do dnia 22 maja 2026 r.” – czytamy w komunikacie.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

