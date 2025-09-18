Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo w restrukturyzacji podjął decyzję o zamiarze podjęcia doraźnych działań sanacyjnych – przeprowadzeniu zwolnień grupowych w spółce, podało PKP Cargo. Zwolnieniami grupowymi zostanie objętych do 500 zatrudnionych w różnych grupach zawodowych w okresie, który został wskazany do 30 września br.

Zwolnienia grupowe w spółce zostaną sfinansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży wagonów towarowych wyłączonych z użytku operacyjnego, do kwoty nie przekraczającej 35 mln zł, dodano.

„Zarząd, rada nadzorcza spółki oraz zarządczyni masy sanacyjnej PKP Cargo SA w restrukturyzacji podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zwolnień grupowych zaplanowany na 2025 rok. Proces ten jest spowodowany utrzymującą się trudną sytuacją finansową spółki oraz spadkiem przewozów, który oznacza mniejsze zapotrzebowanie na pracę. W 2025 roku zwolnienia obejmą do 500 pracowników. Jest to liczba niższa od początkowo planowanej, która wynosiła 1 041 osób. Zmniejszenie liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi wynika z ustaleń podczas wcześniejszych konsultacji ze związkami zawodowymi jak również z uwzględnienia odejść pracowników w okresie od ogłoszenia przez zarząd zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych jak i planowanych w najbliższych miesiącach. Proces wypowiadania umów o pracę ma być sfinalizowany do końca września 2025 roku, ze skutkiem na koniec października 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

Zwolnienia grupowe zaplanowane na 2025 rok są realizacją założeń Planu Restrukturyzacyjnego, który ma na celu ustabilizowanie płynności finansowej spółki, spłatę zobowiązań i zwiększenie efektywności operacyjnej. Jednym z alternatywnych dla kolejnej restrukturyzacji w obszarze zatrudnienia rozwiązań było zakończenie z dniem 31 października 2025 roku obowiązywania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Powyższa propozycja, która nie znalazła akceptacji, w ocenie spółki zapewniłaby skutki oszczędnościowe równoważne z efektami przewidzianymi w ramach zwolnień grupowych zaplanowanych na rok 2025, podkreślono także.

„PKP Cargo SA w restrukturyzacji zaznacza, że w tym momencie zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w roku 2026 nie został potwierdzony. Będzie on wymagał ponownej weryfikacji poziomu realizowanej jak i planowanej pracy przewozowej oraz sytuacji finansowej spółki po roku obrotowym 2025” – zakończono w informacji.

Grupa PKP Cargo jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews